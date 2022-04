Consulta de Revocación divide opiniones en Orizaba

La opinión de los ciudadanos está dividida previo a la consulta de la revocación del mandato, algunos aseguran que no hay necesidad de acudir, otros manifiestan es necesario pedir la permanencia de Andrés Manuel López Obrador y un porcentaje no despreciable externó que le es indiferente.Amas de casa como la señora Juana Martínez y Nadia Torres, dijeron que es importante ejercer un derecho a expresar la opinión, por ello se tiene que acudir el próximo domingo a las urnas.Algunas otras como Lizeth García y Mariana Martínez, indicaron que ellas quieren que siga AMLO en el Gobierno, porque con eso tienen seguro pensión para sus familias de edad avanzada y becas para sus hijos, aunque estos últimos no vayan bien en sus materias pues no importa la calificación que saquen.El señor Luis López, consideró que esta consulta le es indiferente, además cuando la gente acudió a las urnas eligió a un presidente por seis años y así debe ser, pues si deja el cargo López Obrador "entonces vendrá un caos para mi país, pues van a nombrar a un interino y las cosas se podrían poner feas".Otros ciudadanos como lo expresó Jorge Maldonado, piensan que: "la revocación de mandato sólo se tiene que hacer cuando sea necesario, pero en estos momentos la nación no lo requiere. Esta consulta no es necesaria y se va gastar el dinero que se puede ocupar para otras cosas. Los que van acudir son los 8 millones de mexicanos que son beneficiados como los ancianos y discapacitados. Estamos adelantándonos y quemando cuetes en infiernitos".Al menos en el distrito electoral de Orizaba, más de 300 mil ciudadanos podrán participar en la consulta de revocación de mandato.