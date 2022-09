Consulta el programa general de la FILU 2022

Inauguración. Entrega del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo a Edgar Sánchez Hernández por su obraLas lluvias de EstocolmoPresentación de libroProtestas y movilizaciones socialesen el Golfo de México, coordinado por Martín Aguilar Sánchez, Yolanda Francisca González Molohua y Saúl Horacio Moreno Andrade, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Yolanda Francisca González Molohua y Martín Aguilar SánchezModera: Malik Tahar ChaouchRecital inaugural. Saliendo a cantar con VioletaParticipa: Carmen LeñeroPresentación artística: Concierto FILU dedicado a República de ChileClaude Debussy,Preludio de la siesta de un faunoEnrique Soro,Tres aires chilenosSergio Ortega,Paz para los crepúsculos que vienenFranz Schubert, Sinfonía Nº 9La GrandeCoro UV. Director: Josafat García MeloOrquesta Sinfónica de Xalapa. Director: Martin LebelRodada literaria por bibliotecas y librerías del centro de XalapaPremiación del Concurso Las matemáticas en la naturalezaParticipan: Judith Páez, Guadalupe Cruz, José Marón Pérez Ochoa y Carlos TorralbaInauguración de la exposición colectiva de estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas UVParticipan: Enrique Salmerón Córdoba, Karla Guadalupe Montano Rocher, Ana Gabriela Ramírez Lizárraga y Judith PáezPresentación del libroEn una nuez: guía de mis libros (1977-2022), de Adolfo Castañón, publicado por Bonilla Artigas EditoresParticipan: Malva Flores, Mayco Osiris Ruiz y el autor. Modera: Germán MartínezPresentación del discoMi música es la jarocha, de don Macario AlfonsoParticipan: Claudio Alonso Martínez Sánchez, Víctor Manuel García Junco, Los Arrolladores del Son y el creador, don Macario AlfonsoConferencia-recital: Historia de una canción. Noche de Luna en XalapaParticipan: Enrique Salmerón Córdoba, Patricio Mendoza Morales, cantante y César Velázquez al pianoPresentación del libroLa deriva es un paso interminable hacia la nada, de Aarón Rueda, publicado por la Secretaría de Cultura de TabascoParticipan: Juan Hernández Ramírez, Yuliana Rivera y el autor.Modera: Brianda PinedaPresentación artística: Grupo Teponaztle de la SEVDirector: Carlos René Pérez CasasConversatorio: Ciencia Política: El periodismo en MéxicoParticipan: Eduardo Andrade Sánchez, Lorenzo León Diez y Lenin Torres Antonio. Modera: Tulio Moreno AlvaradoMesa: Experiencias de movilidad en el contexto de la pandemiaParticipan: Mario de Jesús Oliva Suárez, (vía remota) Carolina Montiel y Juan Camilo Fontalvo Buelvas. Modera: Adriana Vivanco GutiérrezTaller de ciencias (para todo público): Llegan más tarde, se hacen más pequeñas y están desorganizadas. Aves y cambio climáticoImparte: Ernesto Ruelas InzunzaPresentación del libroAvenida Colonial, de Eduardo Izaguirre Godoy, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Maximiliano Sauza Durán y el autor. Modera: Nelly PalafoxPresentación del libroMis pies tienen raíz. Mujeres del mundo de habla hispana, de Cúmulo Tesla y Atenea Castillo, publicado por OcéanoParticipan: Libia Brenda, David Venegas, Alejandra Espino y Atenea CastilloPresentación del libroInjertos socioculturales. La tradición azaharera en Michoacán y Veracruz, de Eduardo Ponce Alonso, publicado por El Colegio de MichoacánParticipan: Cristina María Millán Vázquez, Gunther Dietz y Arturo Gómez Martínez.Modera: el autorPresentación del libroEl país de las calles sin nombre, de José Adiak Montoya, publicado por Seix BarralParticipan: Víctor Hugo Vásquez Rentería y el autorHomenaje a Roberto Bravo GarzónParticipan: Fermín Isaías Cabo Leyva, Jorge Luis Solano Uscanga y José Luis Cuevas Gayosso. Modera: León Alfonso Colorado HernándezLectura del cuento: Timoteo y su corazón libre, texto e ilustraciones de Nayani Castañeda, colección Agua Clara, publicado por Instituto Veracruzano de la CulturaParticipa: Antonio BonillaPresentación del libroLa guerra de las palabras. Una historia intelectual del “narco” en México (1975-2020), de Oswaldo Zavala, publicado por DebateParticipan: Eirinet Gómez López, Raquel Velasco y el autorMesa: 60 Aniversario de la Facultad de Matemáticas de la Universidad VeracruzanaParticipan: Brenda Tapia Santos, Raquiel Rufino López Martínez y Josué Ramírez Ortega. Modera: Francisco Gabriel Hernández ZamoraConferencia: Gonzalo Rojas y la cantidad americanaParticipa: Adolfo Castañón. Presenta: Malva FloresFeria matemáticaImparte: Keimen, Instituto de MatemáticasPresentación del libroEstado del conocimiento de los movimientos sociales en México. Vol. 1, coordinado por Guadalupe Olivier, publicado por la Universidad Pedagógica NacionalParticipan: Ernesto Treviño Ronzón, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, Yolanda Francisca González Molohua y la coordinadoraPresentación del libroGuía pedagógica en Enfoque neurolingüístico para la enseñanza del español como lengua extranjera A1, autores varios, publicado por Universidad VeracruzanaParticipan: Celia Cristina Contreras Asturias, Ariana García García y Elida Sánchez Cruz. Modera: Alma Patricia Peña TorresPresentación del libroLa Disputa por México: Dos proyectos frente a frente para 2024, de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, publicado por HarperCollinsParticipan: los autoresPresentación del libroGatopardismo mexicano. La infame historia de nuestra corrupción, de Juan Antonio Cepeda, publicado por DebateParticipan: José Alfredo Zavaleta Betancourt y (vía remota) el autorPresenta y modera: Yovana Celaya NándezJornada CoSustentaMesa: Sustentabilidad y cambio climáticoParticipan: Fernando Aragón Durand,Julio Díaz José y(vía remota)Francisco Estrada Porrúa. Modera: Laura O. Bello BenavidesPresentación del libroEl desorden interno, de Mónica Selem, publicado por Ambular EdicionesParticipan: Pablo Sol Mora, Magali Velasco y Nidia Vincent.Modera: la autoraTaller: Consumo y sustentabilidadImparte: Eduardo BarrosPresentación del libroLa biblia encarnada, de Danush Montaño Beckmann, publicado por Tierra Adentro y Fondo de Cultura EconómicaParticipan: Guadalupe Vargas Montero y el autor. Presenta y modera: Javier AhumadaPresentación del libro, de Fernando Iwasaki, publicado por Universidad Nacional Autónoma de MéxicoParticipan: Agustín del Moral Tejeda, Lino Daniel y el autor.Modera: María Teresa González DomínguezPresentación del libroArtes en emergencia: creación, formación y supervivencia del sector artístico durante la pandemia, coordinado por Elka Fediuk y Ahtziri Molina, coeditado por Ediciones del Lirio y Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Marissa Reyes y las coordinadoras.Jornada CoSustentaMesa: Sustentabilidad y Derechos HumanosParticipan: Ana Rosa Moreno Sánchez, (vía remota) Judith Domínguez Serrano y María del Carmen Carmona Lara. Modera: Eric Pascal HoubrónPresentación del libroDe moteles y otros rincones del deseo, de Adán Cabral Sanguino, publicado por Verso DestierroParticipan: Fabiola Aranza Muñoz, Luis G. Mendoza y Raquel VelascoModera: el autorTaller de ciencias (de primaria a bachillerato): Conozco y conservo: tortugas, aves y delfinesImparten: Ibiza Martínez Serrano, Angelina Ruiz Sánchez, Pascual Linares Márquez y Emilio A. Suárez DomínguezPresentación del libroCalla y escucha: ensayos sobre música, de Bach a los Beatles, de Eduardo Huchín Sosa, publicado por TurnerParticipan: Álvaro Hernández Jarquín, Julieta Varanasi González García y el autor. Modera: Jeanette Estefanía Góngora CahuichConversatorio: Chilenos en el fútbol mexicanoParticipan: Antulio García González, Agustín del Moral Tejeda y Édgar Onofre FernándezPresentación del libroPoemas de amor del antiguo Egipto: Love Poems of Ancient Egypt, de Ezra Pound y Noel Stock, traducción de José Luis Rivas, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan:Jorge Brashs y el traductor.Jornada CoSustentaMesa: Sustentabilidad e Instituciones de Educación SuperiorParticipan: Édgar González Gaudiano, Leticia Merino y Martín Aguilar Sánchez. Modera: Ana Isabel Fontecilla CarbonellConversatorio: Senderos entre danza y literaturaParticipan: Katia Muñoz, Julissa Alonso Lorméndez y Jazmín González CruzModera: Astrid HernándezPresentación artística: Familia Filobello, de Tlen-Huicani UV, interpreta Estampa JarochaPresentación del libroDrenajes, de Diego Rodríguez Landeros, publicado por AlmadíaParticipan: Monserrat Báez Jiménez y el autor. Presenta y modera: Víctor Hugo Vásquez RenteríaPresentación del libroLeer en los aviones, de Ana García Bergua, publicado por Ediciones EraParticipan: Paola del Carmen Cordero Román y la autoraTaller: Germinados. Alimentación saludableImparte: Araceli BeltránPresentación artística: Mariachi de la Universidad VeracruzanaInauguración de la exposición 15 años de la revista El Chamuco y los hijos del avernoParticipan: Santiago Pérez Garci, Judith Páez, Agustín del Moral Tejeda, Rapé, Hernández y El FisgónCharla: El Chamuco y los hijos del avernoParticipan: Rapé, Hernández y El Fisgón.Presenta: Rosa Isela Sánchez BenavidesPrograma general 4 de septiembre 2022Presentación artística infantil: Trío Chopin UV. Interpreta La música de Antonio VivaldiInvitada especial: Sandra LohrIdea original: Rey Alejandro Conde V.Taller de fomento a la lecturaImparten: Mujeres insurgentes. Coordina: Susana Lili Márquez PinedaPresentación del libroXalapa durante la intervención francesa y el Segundo Imperio (1861-1867), de Héctor Strobel, publicado por el H. Ayuntamiento de XalapaParticipan: Vicente Espino Jara, Lilia Cañedo y Mario A. GarcíaPresentación del libroGabo y Mercedes: una despedida, de Rodrigo García Barcha, publicado por Literatura Random HouseParticipan: Nelly Palafox, Julián Osorno González y (vía remota) el autorPresentación del libroBuenos días Avril, ¡Estás en Tokyo!, de Dan Sam, publicado por HarperCollinsParticipan: Diana Elisa Flores y el autorTaller de ciencias (5 a 13 años): Pócimas, medicamentos, menjurjes y venenosImparten: Jonathan Cueto Escobedo, Gabriel Guillén Ruiz y Juan Francisco Rodríguez LandaConversatorio: Norbert Lechner y la modernidad latinoamericanaParticipan: Víctor Manuel Andrade Guevara y Eduardo de la Torre JaramilloPresenta y modera: José Alfredo Zavaleta BetancourtPresentación de libroVale, Max y el tesoro de los datos personales, de Martín Corona, coeditado por la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la InformaciónParticipan: Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Zoila Cruz del Valle y Eduardo Durán Zúñiga. Modera: el autorPresentación del libroPescadores en México y Cuba: retos y oportunidades ante el cambio climático, de Ulsía Urrea Mariño y Graciela Alcalá Moya, publicado por Instituto Politécnico NacionalParticipan: Graciela Alcalá Moya, Beatriz Torres Beristain y Ana Isabel Fontecilla Carbonell. Modera: María del Carmen Martínez SilvaEncuentro de MonerosParticipan: Rapé, Hernández y El Fisgón. Modera: María Teresa ChairesPresentación del libroLa naturaleza de la fe, de Adolfo García de la Sienra, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Arturo Herrera, Irlanda Villegas Salas y el autorPresentación del libroCuento del sinsonte olvidadizo, de Antonio Orlando Rodríguez, ilustrado por Israel Barrón, publicado por Ediciones El NaranjoParticipan: José Cruz Domínguez Osorio, Alma Espinosa y el ilustradorPresentación del libroTeoría general del Estado, de Eduardo Andrade Sánchez, publicado por Tirant lo BlanchParticipan: Rodolfo Chena Rivas, David del Ángel Moreno y el autor.Modera: Petra Armenta RamírezPresentación del libroLos primeros hábitos pianísticos, de María Esther Vivanco González, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Trinidad Sanchis Picó, Julieta Varanasi González García, Fátima Delgado Tijerina y José Valentín Acosta Diez. Modera: la autoraPresentación del libroTengo algo que contarte, de Alfonso Aguirre, publicado por AguilarParticipan: Beatriz Pineda y el autorConversatorio: Periodismo científico, de salud y ambiental: información de calidad en pro de la justicia socialParticipan: Aleida Rueda Rodríguez, Emiliano Rodríguez Mega e Isela Pacheco Cabrera. Modera: Cecilia MonteroPresentación del libroArte desde el interior y ¡Bravo Xalapa! Fiesta Cultural, compilado por Difusión Cultural UV y la Especialización en Diseño de Cartel del Instituto de Artes Plásticas, publicado por PastoressaParticipan: José Manuel Morelos Villegas y Ana Gabriela Ramírez Lizárraga.Modera: Rey Alejandro Conde V.Taller: Cuidado de la naturaleza en movimiento y con coloresImparten: Daniela Arreola y Eduardo BarrosPresentación del libroEl día que aprendí que no sé amar, de Aura García Junco, publicado por Seix BarralParticipan: Lorena Huitrón y la autora. Modera: Laura Sofía RiveroPresentación del libroLa pérdida de voluntad en el agua, de Alan Valdez, publicado por el Fondo de Cultura EconómicaParticipan: Efrén Ortiz y el autorTaller (5 a 14 años): Las matemáticas no son solo números, DiMateImparte: Martha Lorena Avendaño GarridoPresentación de los librosDios tiene tripas, publicado por el Fondo de Cultura Económica y Enciclopedia de las artes cotidianas, publicado por Ediciones Moledro, ambos de Laura Sofía RiveroParticipan: Julio María y la autoraConversatorio: Vestalia Ediciones, 12 años de actualizar la reflexión fotográfica y de la imagen, y presentación del libro Pregunta el retrato, de Vesta Mónica HerreríasParticipan: Alejandro Magallanes, Mayra Díaz y la autoraPresentación del libroAmérica Latina en la encrucijada: coyunturas cíclicas y cambios políticos, coordinado por Yusuke Murakami y Enrique Peruzzotti, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Armando Chaguaceda, Víctor Manuel Andrade Guevara y Enrique PeruzzottiPresentación del libroCrónica del puerto de Veracruz, de José Emilio Pacheco y Fernando Benítez, coeditado por Ediciones Era y Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Ángel José Fernández y Jesús Guerrero. Modera: Diana Aguirre BeltránPresentación del libro¡Violencia!,de Valeria Loera, publicado por Tierra Adentro y Fondo de Cultura EconómicaParticipan: Diana Anaid y la autoraTaller: Germinados. Alimentación saludableImparte: Araceli BeltránPresentación artística: Orquesta Universitaria de Música Popular UV, interpretaMúsica chilena de todos los tiemposPrograma general 5 de septiembre 2022Conferencia: El género negro en el siglo XXI. Una propuesta creativaParticipa: Martín Solares (vía remota)Inauguración del Foro Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasEntrega de Medallas al Mérito Universidad Veracruzana a: Pedro Pablo Zegers Blachet, Margit Frenk Freund, Arturo Alvarado Mendoza y Jorge Castillo RodríguezHomenaje al Arq. Enrique Murillo Pérez, su obra y trayectoriaParticipan: Carlos García, Marco Antonio Ramírez y Mora, Gerardo Morales Berman y Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco.Modera: Alfredo Cerqueda MéndezTaller de ciencias (1º a 4º de primaria): Fábrica de micro-robotsImparte: Antonio Marín HernándezForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasConferencia magistral de Jorge Castillo Rodríguez, Medalla Estatal al Mérito Universidad VeracruzanaTaller: Cuentos con Belisa la hechicera y el Mago TinImparten: María Isabel Sánchez García y Agustín Herrera FernándezConversatorio: Literatura y censuraParticipan: Rina Ortiz Peralta, Saúl Villegas Martínez y Mario MuñozPresentación del libroInvestigaciones sobre violencia en la escuela, compilado por Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión, publicado por Editorial BrujasParticipan: Delfina Rangel Martínez, Fabio Fuentes Navarro y Raúl Romero Ramírez. Modera: la compiladoraMúsica y literatura Novus Mundus Ensamble. Interpretación con criterios históricos Dirección artística: Antonio Méndez. Selección de textos de El Quijote: Roberto RuizCharla: Cosmología para los curiosos. Astronomía caseraParticipa: Miguel Ángel Cruz BecerraPresentación de novedades de la Biblioteca del Universitario:Antología áurea. Poesía de los Siglos de Oro, selección, edición y prólogo de Pablo Sol Mora;Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, prólogo de José Homero;Memorias de juventud, de Sofía Kovalévskaya, prólogo de Ligia Quintana Torres, publicadas por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Indra Cano, Pablo Sol Mora y Ligia Quintana. Modera: Mariana HernándezTaller de ciencias: Hongos y plantas, socios eternos y guardianes del bosqueImparte: Dora Trejo AguilarPresentación del libroOtra historia de Xalapa, de Paulo César López Romero, publicado por el H. Ayuntamiento de XalapaParticipan: Martín Ordaz Alvarado y Mariana Alzaga FernándezPresentación del libroTexto, de Carla Faesler y la colección La lengua que habito. Poetas que escriben la ruta, publicados por la Universidad Autónoma MetropolitanaParticipan: Roberto Cruz Arzabal y la autora. Modera: Andrea Fuentes SilvaPresentación del libroJardín de noche, de José Luis Rangel Gasperín, publicado por Ediciones VentiscaParticipan: Víctor Loyo Tello y José Luis Martínez Suárez. Modera: el autorPresentación del libroFragmentos del cuerpo vivido,de Julio Quesada Martín, publicado por Centro de Ediciones de la Diputación de MálagaParticipan: Omar Valdés, Javier Ahumada y el autor. Modera: Eva Luna PereyraPresentación del libroCoordenadas para el debate del desarrollo, coordinado por Rolando Cordera Campos y Enrique Provencio Durazo, publicado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, colección Informe del Desarrollo en MéxicoParticipa: Enrique Provencio DurazoTaller (para todo público): Y tú, ¿qué opinas? La participación de la niñez en las consultas popularesImparten: alumnos del doctorado en Desarrollo Regional SustentableCoordina: Isabel Lagunes.Presentación de la serie Saberes digitales de los universitarios, coordinado por Miguel Ángel Casillas y Alberto Ramírez Martinell, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Norma Rondero López y los coordinadores. Modera: Ingrid Rubí Aguirre GonzálezForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 1:Feminismos del siglo XXI: nuevas y viejas demandasParticipan: María del Rocío Ochoa García (UV), Natalia De Marinis (CIESAS-Golfo) y Lucía Álvarez Enríquez (UNAM). Modera: Jacqueline Estrada Bautista (Agencia EFEM)Presentación del libroDesde el naufragio. Testimonios universitarios sobre la violencia en Veracruz (2014-2018), coordinado por León Alfonso Colorado Hernández, coeditado por Universidad Veracruzana y Biblioteca Digitalde HumanidadesParticipan: Marisol Luna Leal, Norma Trujillo Báez y María Eugenia García Aguilar. Modera: Luis César González PardoPresentación del libroAmores posmodernos, de Danner González, publicado por Tempo EditorialParticipan: Iris García Cuevas y Sebastian Fund. Modera: el autorPresentación del libro Niebla ardiente, de Laura Baeza, publicado por AlfaguaraParticipa: la autora. Presenta: Paola del Carmen Cordero RománPresentación deInvestigación teatral. Revista de artes escénicas y performatividad, núm. 21, coordinada por Antonio Prieto Stambaugh y Carlos A. Gutiérrez Bracho, publicada por Universidad VeracruzanaParticipan: Antonio Prieto Stambaugh, Gisel Amezcua y Mary Carmen LaraModera: Carlos Gutiérrez BrachoPresentación del libroEl grafópata (o el mal de la escritura), de Gonzalo Lizardo, publicado por Ediciones EraParticipa: Carlos Rojas Ramírez y el autorForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 2:Modelo económico y justicia social: cobertura de salarios y pensionesParticipan: Daniela Guadalupe Griego Ceballos (IPE, Veracruz.), Marissa del Rosario Martínez Preece (UAM-AZC), Francisco López Herrera (UNAM) y Fermín Isaías Cabo Leyva (UV). Modera: Óscar Rodríguez Medina (UNAM)Taller: El tesoro de la transparencia y los datos personalesImparte: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección deDatos PersonalesTaller: La lectura y las emociones en los adultosImparten: Edna Laura Zamora y Teresa Pérez OrnelasCupo máximo: 20 personasPresentación del libroTransformaciones y continuidades en tiempos de la 4T, coordinado por Ricardo Nava Olivares, Efraín Quiñonez León y María Magdalena Sam Bautista, editado por Universidad Autónoma de TlaxcalaParticipan: Tania Martínez Cárdenas, Ricardo Nava Olivares y Carlos Garrido de la Calleja. Modera: Efraín Quiñonez LeónPresentación del libroFidencio y la vida,de Fabiola Braña, Ilustrado por Analola Icaza, publicado por El corazón que brillaParticipan: Mariee Josée Rioux Cauchon y Ana Gabriela Domínguez LunaModera: la autoraForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 3:Derechos urbanos: El derecho humano a la vivienda y la producción social del hábitatParticipan: María de Lourdes García Vázquez (UNAM), Gustavo Romero Fernández (UNAM) y Georgina Ramírez Sandoval (UAM-AZC)Modera: Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco (UV)Presentación artística: Orbis Tertius UV. Retrato de JazzForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 4.Formas de gobierno y derechos fundamentales (humanos, civiles y políticos) en América LatinaParticipan: Malik Tahar Chaouch (IIHS-UV), Francisco Julián Durazo Hermann (Université du Québec à Montréal) y Mauricio Lascurain Fernández (UV). Modera: José Francisco Báez Corona (UV)Programa general 6 de septiembre 2022Taller de ciencias (1º a 6º de primaria): El efecto internet. Usos y costumbresImparte: Rubén Edel NavarroConferencia: El género negro en el siglo XXI. Una propuesta creativaParticipa: Carlos Martín Briceño (vía remota)Homenaje: Ruy Pérez Tamayo en perspectivaParticipan: Joaquín Carrillo Farga y Carlos Alfonso Viesca y Treviño Videomensaje de Francisco González Crussí. Modera: Carmen Ávila RejónForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasConferencia magistral de Martha Bremauntz en honor a Margit Frenk Freund, Medalla Nacional al Mérito Universidad VeracruzanaTaller de ciencias (1º a 6º de primaria): Nuestra relación con los animales: historias de acompañamiento y mutualismoImparte: Alejandra Núñez de la MoraConversatorio: Tiempos de cambio en República de ChileParticipan: Pedro Pablo Zegers (Director de la Biblioteca Nacional de Chile, Medalla Internacional al Mérito Universidad Veracruzana) y Martín Aguilar Sánchez (Rector de la Universidad Veracruzana)Modera: Judith Páez (Coordinadora General de la FILU)Taller: Cuentos con Belisa la hechicera y el Mago TinImparten: María Isabel Sánchez García y Agustín Herrera FernándezPresentación del libroCorrupción académica en la educación superior. Cómo identificarla y cómo hacerle frente, de Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Ignacio Quepons Ramírez e Irving Uriel López. Modera: la autoraForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 5:Movimientos estudiantiles, educación y relevo generacionalParticipan: Sergio Tamayo (UAM), Massimo Modonesi (UNAM) y Miguel Ángel Ramírez Zaragoza (UNAM). Modera: Dora Cecilia Sánchez Hidalgo (UV)La arquitectura del relato: homenaje a Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, Organización Teatral Universidad VeracruzanaParticipan: Luis Mario Moncada, Alba Domínguez Mora y León Alfonso Colorado Hernández. Modera: Jesús Silverio Chávez SánchezPresentación del libroCampo cañero e industria azucarera de los siglos XIX a XXI. Historia y territorios, coordinado por Luis Alberto Montero García y Virginie Thiébaut, publicado por Secretaría de Cultura e Instituto Nacional de Antropología e HistoriaParticipan: Alfredo Delgado y Daniel Federico Ochoa MezaModera: Ángeles González HernándezPresentación del libroVertientes de la investigación educativa, coordinado por Denise Hernández y Hernández, Rocío López González y Juan Carlos Ortega Guerrero, publicado por Universidad VeracruzanaParticipan: Joyce García Gálvez, Martha de Jesús Portilla León y Karla Alejandra Valencia-González Romero. Modera: Denise Hernández y HernándezTaller de ciencias (5 a 12 años): Detectives de la colmena. Buscando información oculta en las mielesImparte: Estrella Chévez Martín del CampoPresentación deEstadio Jalapeño, Patrimonio Cultural y Artístico de la Ciudad, (Colección Cuadernos de divulgación histórica), de Vicente Espino Jara, publicado por el H. Ayuntamiento de XalapaParticipan: Lourdes Hernández Quiñones, Magno Garcimarrero Ochoa y el autorPresentación del libroChiles en México. Historias, culturas y ambientes, autores varios, coeditado por Editorial Universidad Veracruzana, el Centro de Investigaciones Tropicales y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia IRDParticipan: Maria Antonia Aguilar Pérez y Ayulia Starenka Güemes BáezModera: Eduardo Ponce AlonsoPresentación del libroEl café en la región de Huatusco, Veracruz. Historia y formas de vida, de Manuel Hernández Pérez, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Susana Córdova Santamaría y el autor. Modera: Édgar Aguilar ContrerasPresentación del libroLa hora de la transición energética. Exigencias del nuevo paradigma, de Ramón Carlos Torres Flores, coeditado por Universidad Nacional Autónoma de México y Grano de salParticipan: Francisco Gómez Ruiz y Francisco José Murguía SandriaModera: el autorConversatorio: Música y Matemáticas. Correlación e identidadParticipan: Eugenia O’Reilly Regueiro, Ricardo Gómez Aíza y Emil Awad Abed. Modera: Víctor Pérez GarcíaPresentación del libroLa cultura elitista en las ideologías nacionalistas, de Gerardo Escobar Galindo, publicado por Secretaría de Educación de VeracruzParticipa: el autorConversatorio: Voces migrantesParticipan: María José García Oramas, Norma Romero y Eleazar AlmeidaModera: Carlos Alberto Garrido de la CallejaPresentación del libroExperiencias de investigación de pregrado en las licenciaturas en Economía y Geografía de la UV, coordinadores varios, publicado por Editora de Gobierno del Estado de VeracruzParticipan: Ana Laura Mendoza López, José Luis Sánchez Leyva y Carlos Manuel Welsh Rodríguez. Modera: Héctor Manuel Villanueva LendechyForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 6:Identidades en resistencia: la voz de los pueblos originariosParticipan: Jesús Alberto Flores Martínez (UV-Intercultural), René Esteban Trinidad (INPI Puebla-Tlaxcala) y Natalio Hernández Hernández (Universidad de las Lenguas Indígenas de México). Modera: Daniel Bello López (UV-Intercultural)Charla: La milpa y sus hongos, alimento ancestral de MesoaméricaParticipa: Rosario Medel OrtizTaller: Las maravillosas Ciencias de la TierraImparten: María Esther Nava Bringas y Marco Morales MartínezPresentación del libroProtocolos de actuación para juzgar casos de tortura y malos tratos, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la NaciónParticipa:Daniela del Carmen Suárez de los Santos.Modera: José Zamora GrantPresentación del libroTestimonio y literatura en La noche de Tlatelolco, de Gualberto Díaz González, publicado por Biblioteca Digital de HumanidadesParticipan: María Cristina Núñez Madrazo, Julián Osorno y el autorModera: Layda Jacqueline Estrada BautistaConversatorio: Novedades del Instituto de Investigaciones Lingüístico-LiterariasParticipan: Martha Munguía y Rodrigo García de la Sienra. Modera: Norma Angélica CuevasPresentación de la Antología Mujeres que NO callan Veracruz, compilado por Marcia Koryna Hernández Hernández, publicado por Ediciones htuRquesa CartoneraParticipan: Xóchitl Salinas Martínez, Frida Sofía Aguilar y Viridiana BlancoAnzures. Modera: la compiladoraPresentación del libroElegir el fuego, de Rodolfo Naró, publicado por PlanetaParticipan: Eva Luna Pereyra, Ángel José Fernández y el autorForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 7:Memoria histórica y cambio constitucionalParticipan: Rodolfo Gamiño Muñoz (IBERO), José Lorenzo Álvarez Montero (UV) y (vía remota) Taeli Gómez Francisco (Universidad de Atacama, Chile). Modera: Jorge Alberto Rivero Mora (UV)Taller: Los sabores de la milpaImparte: Miguel Ángel Escalona AguilarCasa Doña FallaTaller: La lectura y las emociones en los adultosImparten: Edna Laura Zamora y Teresa Pérez OrnelasCupo máximo: 20 personasHomenaje a Francisco González Crussí: medicina, literatura y vidaParticipan: Socorro Vázquez Ávila, Leoncio Miguel Rodríguez Guzmán y (vía remota) Francisco González Crussí. Modera: Arturo Aguilar YePresentación del libroLa isla que nos llama, de Héctor Justino Hernández, publicado por el Instituto Veracruzano de la CulturaParticipan: Guadalupe Flores Grajales, Saúl Villegas Martínez y el autorModera: Pablo RodríguezForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 8:Violencias de género: desigualdad, acoso e inseguridad laboral; violencia física y vulnerabilidad social y jurídicaParticipan: María Eugenia Guadarrama Olivera (UV), Anabel Ojeda Gutiérrez (UV) y (vía remota) Pilar Velázquez Lacoste (UNAM). Modera: Ana Isabel Fontecilla Carbonell (UV)Presentación del libroMucha Madre, Edición y prólogo de Andrea Fuentes Silva, publicado por AlmadíaParticipan: Alicia Medea Herrerías y la editora. Presenta y modera: Roselia Osorio ArmentaPresentación del espectáculo de danza: TestimoniosPresenta: Artefacto Danza. Dirección: Talía PedrazaForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 9:Violencia de género: mandatos de género y derechos sexuales y reproductivosParticipan: Estela Casados González (UV), María del Monserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa) y Guadalupe Ruiz Coutiño (CIESAS- CDMX). Modera: Grecia Jurado Azuara (UV)Presentación artística: Orquesta de Salsa UV,¡Festejando a Chile con lo mejor de la música caribeña!Programa general 7 de septiembre 2022Taller de ciencias (3º y 4º de primaria): Murciélagos y covid-19. Mitos y realidadesImparten: María Mac Swiney González y Sandra Milena Ospina GarcésConferencia: El género negro en el siglo XXI. Una propuesta creativaParticipa: Ramón Díaz Eterovic (vía remota)Homenaje a Jorge López Páez en el centenario de su nacimiento Presentación de los libros Sin ganas en Ghana y otros relatos (UV);F Clara Deschamps Escalante (IVEC) y sección literaria de la revista La Palabra y el HombreParticipan: León Guillermo Gutiérrez, Nelly Palafox y Mario Muñoz. Modera: Lino DanielMomentos musicales de Franz Schubert. Interpreta: José de Jesús Herrera ZamudioForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasConferencia magistral de Arturo Alvarado Mendoza, Medalla Nacional al Mérito Universidad VeracruzanaTaller de ciencias (5º y 6º de primaria): Seguro se te cae la baba. El poder de la salivaImparte: Bernardino Isaac Cerda CisternaPresentación del libroAmérica Latina contra el neoliberalismo. Grandes líderes y pensadores internacionales del siglo XXI. Vol. I,de John M. Ackerman, publicado por Miguel Ángel PorrúaParticipan: Gunther Dietz y el autorForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 10:Formación de recursos humanos en ciencias de la saludParticipan: Octavio Enríquez Lorca (Universidad Andrés Bello, Chile), Marcela González de Cossio (ACANEMED), Ricardo Páez Moreno (UNAM) y Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora (UV) y (vía remota) Marcela González de Cossio (ACANEMED). Modera: Francisco Domínguez Vázquez Martínez (UV)Merequetengue de palabras. Taller de poesía para niñosImparten: Cindy Vanessa Parra Henao, María Fernanda Barradas Rosario y Maria Guiexhooba de Gyves MendozaPresentación del libroDiccionario Gramsciano (1926-1937), editado por Guido Liguori, Massimo Modonesi y Pasquale Voza, publicado por UNICApress/ricercaParticipan: Martín Aguilar Sánchez y Massimo Modonesi.Modera: Juliana MerçonPresentación del libroLos designios de Camaxtli, de Héctor González Aguilar, publicado por AmazonParticipan:Vicente Espino Jara y el autorModera: Marcia Koryna Hernández HernándezConferencia: Bibliotecas imaginariasImparte: Godofredo OlivaresCharla: Colorín, colorado este cuento de covid-19 no ha terminado. ¿Qué nos ha dejado?Participan: Claudia Juárez Portilla, León Felipe Beltrán Guerra, Jorge Luis Arellanez Hernández y Armando J. Martínez ChacónPresentación del libroLa educación y el conocimiento bajo el espectro del neoliberalismo en América Latina: análisis para entender sus consecuencias sobre las políticas, las instituciones y los sujetos, coordinado por Ernesto Treviño Ronzón, coeditado por Ediciones del Lirio y Universidad VeracruzanaParticipan: Dulce María Cabrera Hernández, Elizabeth Ocampo Gómez y el autor. Modera: Fabio Fuentes NavarroTaller de ciencias (para todo público): Hola, les presento la inteligencia artificialImparte: Efrén Mezura MontesJornada Claudio ArrauMesa: Claudio Arrau y el piano en el siglo XXIParticipan: Leonardo del Castillo, Patricia Castillo Díaz y María de Jesús Cuevas Mesa. Modera: León Alfonso Colorado HernándezPresentación del libroEl periodismo de investigación desde lo local, coordinado por Sandra Romandía, publicado por Instituto Nacional de TransparenciaParticipan: Noé Zavaleta y la coordinadora. Modera: Naldy Patricia RodríguezForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicas Conferencia magistral de Pedro Pablo Zegers, Medalla Internacional al Mérito Universidad VeracruzanaPresentación de la trilogíaTransdisciplinariedad, decolonización y diálogo de saberes, autores varios, publicado por Universidad Veracruzana y ConacytParticipan: Citlalli López Binnqüist, Mayra Chávez Courtois y Gualberto Díaz González. Modera: María Cristina Núñez MadrazoPresentación del libroSaberes vivos en la investigación artística, coordinado por Natalia Calderón, Abel Cervantes y Atzin Salazar, publicado por Códice y el Instituto de Artes Plásticas, UVParticipan: Claudia Castelán,Darío Meléndezy Elissa RashkinModera: Natalia CalderónPresentación de la revista de ciencias sociales ClivajesParticipan: José Galindo y Carlos Alberto Garrido de la CallejaModera: Estela Casados GonzálezForo Académico: Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 11:Movimiento social y pandemiaParticipan: Jorge Sánchez-Mejorada Fernández (UV), Uri Torruco García (UNAM) y Laurie Ann Ximénez Fyvie (UNAM). Modera: Alejandro Escobar Mesa (UV)Taller (10 a 14 años): Las matemáticas no son solo números, DiMateImparte: Martha Lorena Avendaño GarridoJornada Claudio Arrau Conferencia: Claudio Arrau y la Orquesta Sinfónica de XalapaParticipa: Enrique Salmerón Córdoba. Presenta: Rosa Arisbe Martínez CabreraPresentación del libroConceptos Jurídicos para el área económico administrativa, de José Francisco Báez Corona, coeditado por Editorial Universidad Veracruzana y Universidad Nacional Autónoma de MéxicoParticipan: Teresa Montalvo Romero, Arturo Miguel Chípuli Castillo, Eric Abad Espíndola y el autor. Modera: Ilia Ortiz LizardiPresentación del libroResponsabilidad Social Universitaria: Experiencias de las instituciones de la Red Sur Sureste de la ANUIES, coordinadores varios, publicado por Universidad Autónoma del CarmenParticipan: Magaly Emilia Corona García, Cecilia Limón Aguirre y José Othón Flores Consejo. Modera: Miguel Ángel Escalona AguilarPresentación deRUA, revista de la Facultad de Arquitectura Xalapa de la Universidad VeracruzanaParticipan: María Guadalupe Noemi Uehara Guerrero y Arturo Velázquez Ruiz. Modera: Daniel Rolando Martí CapitanachiForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 12:Expresiones artísticas y movimientos socialesParticipan: Guillermina Guadarrama Peña (CENIDIAP), Gabriel Macotela (Artista independiente) y Alberto Argüello Grunstein (CENIDIAP)Modera: Santiago Pérez Garci (UV)Taller: La lectura y las emociones en los adultosImparten: Edna Laura Zamora y Teresa Pérez OrnelasCupo máximo: 20 personasForo Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasMesa 13:Movimientos socioambientales: luchas contra el despojo del territorio, los bienes naturales y la vidaParticipan: Mina Lorena Navarro Trujillo (BUAP), Héctor Nahuelpan Moreno (Universidad de los Lagos, Chile) y Alejo Ruíz Báez (PUCARL)Modera: Beatriz Torres Beristain (UV)Jornada Claudio ArrauMesa: Philip Lorenz y el legado de Claudio Arrau en la Universidad VeracruzanaParticipan: Eduardo García Jiménez, Guadalupe López Pérez y María del Rosario Lomán Suárez. Modera: León Alfonso Colorado HernándezPresentación del libroMurió el gatito,de Xavier de Moulins, traducido por Jorge Brash, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Martha Munguía y Jorge Brash. Modera: Agustín del Moral TejedaPresentación del espectáculo de danza: TestimoniosPresenta: Artefacto Danza. Dirección: Talía PedrazaPresentación artística: Orquesta Real de XalapaClausura del Foro Académico. Tiempos de cambio: movimientos sociales, democracia y políticas públicasPresentación artística: Coro UVRepertorio: Lenguas originarias de México a capellaPrograma general 8 de septiembre 2022VI Foro Estudiantil Intercultural. Espacio de diálogo Interdisciplinar.Movilizaciones ciudadanas en contextos universitariosTaller de ciencias (primaria y secundaria): ¡A jugar! Teatro y diversidadImparte: Claudia Eguiarte EspejoConversatorio: Centenario de la llegada de Gabriela Mistral a MéxicoParticipan: Pedro Pablo Zegers, José Mariano Leyva Pérez Gay y Jorge Vidal RodríguezConferencia: El género negro en el siglo XXI: una propuesta creativaParticipa: Carlos René Padilla. Modera: Juan Pablo RojasTaller de ciencias (2º a 4º de primaria): Arqueología. Re-Descubriendo la Cultura OlmecaImparte: Virginia Arieta BaizabalPresentación del libroEl vuelo de Elisa, de Arcelia Ayup Silveti, publicado por AmoniteParticipan: Daniella Giacomán Vargas y Quitzé Fernández Bonilla. Modera: la autoraPresentación del libroAnimales extranjeros, de León Plascencia Ñol, publicado por Ediciones EraParticipan: Yuliana Rivera y el autorConferencia: Rosita Renard (1894-1949). Pianista chilena internacionalParticipa: León Alfonso Colorado HernándezModera: Julieta Varanasi González GarcíaPresentación del libroEl milagro y la sonrisa, de Daniella Giacomán Vargas, publicado por AmoniteParticipan: Quitzé Fernández Bonilla, Arcelia Ayup Silveti y la autoraPresentación de novedades de la colecciónCorpus Universitario, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Édgar Valencia y Elena Rustrián Portilla. Modera: Aída PozosPresentación del libro Aprovéchate de mí, de Xochitl Lagunes, publicado por Tierra Adentro y el Fondo de Cultura EconómicaParticipan: David Iván Vicente García y la autora. Presenta y modera: Antonio BonillaPresentación del libroJuego y arte contemporáneo. El arte como competencia, azar, simulacro y vértigo, de Miguel Ángel Ledezma Campos, publicado por Universidad Autónoma del Estado de HidalgoParticipan: Ahtziri Molina, Imelda Fabiola García Rodríguez y el autorJornada de Novela negraPresentación del libroSombras nada más,de César Silva Márquez, publicado por HarperCollinsParticipan: César Gándara, Imanol Caneyada y el autorPresentación del libroEducación y contingencia sanitaria por COVID-19, coordinado por Rocío López González, Denise Hernández y Hernández y Juan Carlos Ortega Guerrero, publicado por Biblioteca Digital de HumanidadesParticipan: Denise Hernández y Hernández, Esmeralda Alarcón Montiel y Karla Paola Martínez Rámila. Modera: Rocío López GonzálezPresentación del libroLos puertos prehispánicos del litoral veracruzano, de Lourdes Budar Jiménez, coeditado por Editorial Universidad Veracruzana e Instituto Literario de VeracruzParticipan: María Antonia Aguilar Pérez, Virginia Arieta Baizabal y Gibránn Becerra. Modera: la autoraCharla: Ser mujer en tiempos de covid-19Participa: María José García OramasPresentación de libroHerbolaria de los tének de Veracruz: Plantas utilizadas para afecciones de la mujer, de Leticia Margarita Cano Asseleih, Odilón Manuel Sánchez Sánchez y Sonia Castro Guzmán, coeditado por Editorial Universidad Veracruzana y Centro de Investigaciones TropicalesParticipan: Abigail Aguilar Contreras, Nelly Iveth del Ángel Flores y Sagrario del Carmen Cruz CarreteroPresentación del libroLos niños del mezquite, de Quitzé Fernández Bonilla, coeditado por Secretaría de Cultura de Coahuila y AmoniteParticipan: Agustín del Moral Tejeda y el autorMesa: Miradas múltiples sobre la agenda 2030: realidades y retosParticipan: Waltraud Martínez Olvera, David Sébastien Monachon y Miguel Ángel Escalona Aguilar. Modera: María Esther Nava-BringasPresentación del libroEntrecruces fenomenológicos: Ensayos desde Husserl, Heidegger y Zubiri, coordinado por Luis Alberto Canela Morales, publicado por Biblioteca Digital de HumanidadesParticipan: Marisol Ramírez Patiño, Sebastián Perlin Vital Ayala y el coordinador. Modera: César González PardoConversatorio: Noche de luna en Xalapa, creación chilena en la lírica veracruzanaParticipan: Patricio Mendoza Morales, Enrique Salmerón Córdoba, Patricia Ivison Mata y Ana Lilia IbarraJornada de Novela negraPresentación del libroEsta bestia que habitamos: un caso del Járcor, de Bernardo Fernández Bef, publicado por OcéanoParticipan: Iris García Cuevas, Carlos René Padilla y el autorEntrega del Doctorado Honoris Causa a Ronald Ferrera Cerrato y Aurelio de los Reyes García RojasTaller: La lectura y las emociones en los adultosImparten: Edna Laura Zamora y Teresa Pérez OrnelasCupo máximo: 20 personasConversatorio: Antonio Alatorre, vida y obra, a 100 años de su nacimientoParticipan: Mercedes Lozano Ortega, Gerardo Alatorre Frenk y Martha Lilia Tenorio Trillo. Moderador: Pablo Sol MoraPresentación del libroSofía en el país del infinito, de Gabriela Frías Villegas, ilustrado por Bernardo Fernández Bef, publicado por Sexto Piso NiñosParticipan: Katia Escalante y la autoraPresentación del libroLouis-Ferdinand Céline en Dinamarca, de César Arístides, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: José Luis Rivas y el autor. Modera: Godofredo OlivaresPresentación del libroEl renacimiento del son jarocho y el grupo Mono Blanco (1977-2000),de Bernardo García Díaz, coeditado por Editorial Universidad Veracruzana, INAH, IVEC y Mar AdentroParticipan: Raquel Paraíso, Germán Martínez, Horacio Guadarrama y el autorPresentación artística: grupo Mono BlancoPrograma general 9 de septiembre 2022VI Foro Estudiantil Intercultural. Espacio de diálogo Interdisciplinar.Movilizaciones ciudadanas en contextos universitariosTaller de ciencias (4º de primaria a bachillerato): San Juan de Ulúa. Orígenes geológicos e históricosImparte: Rubén B. Morante LópezEntrega del Premio La Ciencia y el Hombre 2022 a: José Velasco Toro y Grupo de Física Didáctica e Interactiva(GruFi-UV). Lectura de semblanzas a cargo de: Carlos Contreras Pérez y Carlos Rubén de la Mora BasáñezConferencia Magistral: La música del cosmosParticipa: Andrés Simón Gomberoff SelowskyPresenta: Carlos Rubén de la Mora BasáñezConferencia: ElUlisesde James Joyce a 100 años de su publicaciónParticipa: Élmer MendozaTaller de ciencias (2º a 6º de primaria): Los manatíes, jardineros de las lagunasImparte: Blanca Elizabeth Cortina JulioPresentación de la radionovelaRedes de amor… Visibilización del feminicidio en el Santuario de Las GarzasParticipan: Laura Salazar Domínguez, Esmeralda Fernández Antonio y María del Monserrat Díaz.Modera: Betania Benítez RodríguezConversatorio: 4T. Hegemonía, demandas sociales y políticas públicasParticipan: Malik Tahar Chaouch, Víctor Manuel Andrade Guevara y José Alfredo Zavaleta Betancourt. Modera: Ernesto Treviño RonzónReconocimiento al Mérito Editorial Universidad Veracruzana a Pepe Maya, Andrea Leticia Ramírez Campos y Diana Luz Sánchez FloresPresentación del libroLectoescritura en el bachillerato y la universidad: Una propuesta didáctica, de Edna Orozco López, publicado por Biblioteca Digital de HumanidadesParticipan: Inés Juárez Juárez y la autoraPresentación del libroLo diferente. Iniciación a la mística, de Hugo Hiriart, publicado por Literatura Random HouseParticipan: José Luis Martínez Morales y el autor. Presenta y modera: Olivia Jarvio FernándezConferencia: La experiencia transmedia de AmoniteImparte: Quitzé Fernández BonillaConferencia: Poesía chilena contemporáneaParticipa: Claudia Posadas. Modera: Efrén OrtizConferencia: Aprender sin límitesImparte: Keimen, Instituto de MatemáticasTaller de ciencias (3º a 6º de primaria, y secundaria): Del plato a la boca y al sistema digestivoImparte: Mayvi Alvarado OlivarezJornada de Novela negraPresentación del libroEl misterio de la máscara perdida, de Iván Farías, publicado por Dark & Glow PressParticipan:Bernardo FernándezBef,César Silva Márquez y el autorPresentación del libroAl final del patriarcado, de Malú Huacuja del Toro, publicado por Ediciones oblicuasParticipan: Rosa Isela Sánchez Benavides y (vía remota) la autoraPresentación del libroFuria, de Clyo Mendoza, publicado por AlmadíaParticipan: Carlos Rojas Ramírez y la autoraConversatorio: Siete años de la revista UVServaParticipan: Elena Rustrián Portilla, Ana Cecilia Travieso Bello y Claudio Rafael Castro López. Modera: José Othón Flores ConsejoPresentación del libroCuadernos de Jurisprudencia, de Ana María Ibarra Olguín, publicado por Suprema Corte de Justicia de la NaciónParticipa: Daniel Antonio García Huerta. Modera: José Zamora GrantPresentación del libroLo que podemos contar, de Mario Miguel Ojeda Ramírez, publicado por AdarveParticipan: Juan Yair Alavés Ramón, Agustín Herrera Fernández y María Fernanda Barradas Rosario. Modera: el autor«Jalapa, 1975», de Aurelio de los Reyes García RojasComentarios: Alejandro Schwartz y Miguel Ángel Pimentel. Modera: Elka FediukPresentación del libroLa violencia del narcotráfico en México, análisis lexicológico, de Coralie Pressacco de la Luz, publicado por Universidad de ColimaParticipan: Magali Velasco, Iván Farías y la autoraPresentación del libroTrayectorias feministas de América Latina, coordinado por Julia Antivilo, publicado por Universidad Nacional Autónoma de MéxicoParticipan: Luz Jiménez y la coordinadora. Presenta y modera: Yadira HidalgoPresentación del libroLa palabra que aparece, de Enrique Díaz, publicado por AnagramaParticipan: Patricia Domínguez Chenge, Natalia De Marinis y el autorPresentación del libroLa consumación de la independencia. Nuevas interpretaciones (Homenaje a Carlos Herrejón), coordinado por Ana Carolina Ibarra, Juan Ortiz Escamilla y Alicia Tecuanhuey, coeditado por Editorial Universidad Veracruzana, El Colegio de Michoacán y Universidad Nacional Autónoma de MéxicoParticipan: Alicia Tecuanhuey, Manuel Chust y José Antonio SerranoPresentación del libroRéquiem azul, de Marcia Koryna Hernández Hernández, publicado por Cafeína EditoresParticipan: Xóchitl Salinas Martínez, Carlomagno Sol Tlachi y Guillermo Vega Zaragoza. Modera: la autoraTaller: El tesoro de la transparencia y los datos personalesImparte: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos PersonalesPresentación y lectura dramatizada del libroCada soñador se duerme con sus zapatos de baile, de Carlos Alfonso Nava, ganador del Premio de Dramaturgia Emilio Carballido 2021, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: el autor e integrantes de Organización Teatral de la Universidad VeracruzanaTaller: La lectura y las emociones en los adultosImparten: Edna Laura Zamora y Teresa Pérez OrnelasCupo máximo: 20 personasPresentación artística: Quinteto de Cuerdas ScherzandoPresentación del libroPrimer amor. Antología poética, de Francisco Segovia, Adrián Muñoz y Juan Carlos Calvillo, publicado por El Colegio de MéxicoParticipan: José Luis Rivas, Jorge Brash y Camila Krauss. Modera: Juan Carlos CalvilloPresentación de la revista La Ciencia y el Hombre, número temático: Desarrollo SostenibleParticipan: María Esther Nava-Bringas y Xóchitl del Alba León EstradaModera: Aída PozosTaller: Germinados. Alimentación saludableImparte: Araceli BeltránPresentación artística: Combo Ninguno. Inventario 39 años de salsa con sabor a xalapeñosPrograma general 10 de septiembre 2022Taller de fomento a la lecturaImparten: Mujeres insurgentes. Coordina: Susana Lili Márquez PinedaPresentación del libroÉtica para desconfiados, de David Pastor Vico, publicado por PlanetaParticipan: Remedios Álvarez y el autorPresentación del libroCarmen Berenguer. Plaza tomada. Poesía (1983-2020), selección y prólogo de Claudia Posadas, publicado por Universidad Autónoma de Nuevo LeónParticipan: Efrén Ortiz, Édgar Valencia, León Alfonso Colorado HernándezModera: Claudia PosadasPresentación del libroBreve historia de nuestro neoliberalismo. Poder y cultura en México, de Rafael Lemus, publicado por DebateParticipan: Mirna Alicia Benítez Juárez y (vía remota) el autorModera: Mayabel Ranero CastroPresentación del libroEl atuendo de los libros, de Jhumpa Lahiri, coeditado por Gris Tormenta y Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Jacobo Zanella y Nina Crangle. Modera: Jesús GuerreroConversatorio: Rumbo a los 50 años del golpe de Estado en ChileParticipa: Francisco Pérez ArceEntrega del Premio Nacional al Estudiante Universitario 2022Lectura de textos ganadoresParticipan: Martín Aguilar Sánchez, Agustín del Moral Tejeda, Judith Páez y premiadosPresentación del libroMi amigo Pechuga, de Itzel Guevara del Ángel, publicado por Ediciones CastilloParticipan: Michelle Macías Macuil y Leticia Lezama Romero. Modera: la autoraPresentación del libroNecesidad de música, de George Steiner, publicado por Grano de salParticipan: Mireille López Guzmán, Alfredo Escobar Moreno y León Alfonso Colorado Hernández. Modera: Patricia Escudero OsegueraPresentación del libroTres amigos, un maserati y los señores mayas del tiempo, de Patricio Ortiz, publicado por Fondo de Cultura EconómicaParticipan: Citlali Aguilera y el autorPresentación del libroReguero de cadáveres, de Juan Eduardo Mateos Flores, publicado por Los libros del perroParticipan: Juan Javier Mora Rivera, Melissa Díaz y Miguel Ángel León Carmona. Modera: el autorPresentación del libroTerritorios juveniles y afectividades divergentes, de Alfredo Nateras Domínguez, publicado por Universidad Autónoma MetropolitanaParticipan: Estela Casados González, Arturo Narváez Aguilera y el autor Modera: Homero Ávila LandaPresentación del libroTinta para la memoria, publicado por la Fundación Heinrich Böll StiftungParticipan: Miriam Castañeda Hernández, Alan García y Anaís Palacios Pérez. Modera: Jorge Verástegui GonzálezPresentación del libroEl ombligo del mar, de Óscar Sobal Cruz, ilustrado por Nayelly Eneyda Vera Sánchez, publicado por Editora de Gobierno del Estado de VeracruzParticipa: el autorPresentación del libroCanción de antiguos amantes, de Laura Restrepo, publicado por AlfaguaraParticipan: Leticia Mora Perdomo, León Alfonso Colorado Hernández y la autoraPresentación del libroJomshuk, Niño y Dios Maíz en Nuntajiiyi (Popoluca), de Adolfo Córdova y Emmanuel Rodríguez, publicado por Ediciones CastilloParticipan: Nohemí García Márquez y los autores. Modera: Arely LeónPresentación del libroCerezas en París, de Magali Velasco, publicado por Universidad Autónoma de Nuevo LeónParticipan: Verónica Flores y la autora. Presenta y modera: Dalí CoronaPresentación del libroRepresentaciones sociales, educación y análisis cualitativo con IRaMuTeQ, coordinadores varios, publicado por Biblioteca Digital de HumanidadesParticipan: Miguel Ángel Casillas Alvarado, Cintia Ortiz Blanco y Amanda Cano Ruiz. Modera: Jeysira Jacqueline Dorantes CarriónFeria matemáticaParticipa: Keimen, Instituto de MatemáticasConversatorio: 50 Aniversario del Instituto de InvestigacionesHistórico-Sociales. Publicaciones y trayectoriaParticipan: Yovana Celaya Nández, Carmen Blázquez Domínguez y José Alfredo Zavaleta Betancourt. Modera: Ernesto Treviño RonzónPresentación del libroFalsa guerra, de Carlos Manuel Álvarez, publicado por Sexto PisoParticipan: Armando Chaguaceda y el autorPresentación del libroFiesta, duelo y ascetismo. Cultura simbólica en la Nueva España y el México independiente, de Édgar Valencia, publicado por Benemérita Universidad Autónoma de PueblaParticipan: María Escobar y Marcos Cortés Guadarrama. Modera: el autorPresentación del libroResérvame el vals, de Zelda Fitzgerald, publicado por Aquelarre EdicionesParticipan: Alejandra Méndez, Aurelia Cortés Peyron y Eduardo de la Garma. Modera: José Miguel BarajasPresentación del libroContra el ángel, de Hernán Lara Zavala, coeditado por Instituto Literario de Veracruz y Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Irlanda Villegas Salas y Juan Javier Mora Rivera. Modera: el autorTaller: ¿Basura? Aprendamos a disminuir los residuos que generamosImparten: Erika Yaquelin Cruz AburtoJornada de Novela negraPresentación del libroElla entró por la ventana del baño, de Élmer Mendoza, publicado por AlfaguaraParticipan: Eduardo Antonio Parra, Magali Velasco y el autorPresentación del libroFidel, 17 aproximaciones, coordinado por John Saxe-Fernández, publicado por Fondo de Cultura Económica y Consejo Latinoamericano de Ciencias SocialesParticipan: Francisco Pérez Arce y Darío SalinasPresentación del libroVerdad es belleza. Memorias indiscretas, de Marco Tulio Aguilera Garramuño, publicado por Iliada EdicionesParticipan: Óscar de la Borbolla, Joaquín Díez-Canedo y Raciel MartínezModera: Germán MartínezPresentación del libroRegreso a la Tierra. Memorias y reflexiones de nueve astronautas al volver del espacio, autores varios, publicado por Gris TormentaParticipan: Jacobo Zanella y Miguel PinedaPresentación de los librosHipocondría moral, de Natalia Carrillo y Pau Luque; y Las cosas como son y otras fantasías, de Pau Luque, publicados por AnagramaParticipan: Saúl Villegas Martínez, Ana Gabriela Ramírez Lizárraga y los autores. Modera: Fernán González HernándezTaller de ciencias (para todo público): Feria de la LuzImparte: Héctor Hugo Cerecedo NúñezJornada de Novela negraPresentación del libroAsesina íntima, de Bernardo Esquinca, publicado por AlmadíaParticipan: Iris García Cuevas, Iván Farías y el autorPresentación del libroLos muertos y el periodista, de Óscar Martínez, publicado por AnagramaParticipan: Ernesto Isunza Vera, Elissa Rashkin y el autor. Modera:Ana Teresa Alonso HerreraPresentación del libroEl misterio de la piel de jade, de Elena Torres Septién Ponce, publicado por Solar EdicionesParticipan: Alejandro Mariano Pérez y Patricia Morales Carmona. Modera: la autoraPresentación del libroLos niños del agua, de Hiram Ruvalcaba, publicado por Fondo de Cultura EconómicaParticipan: Miriam Helia Reyes Núñez y el autorMesa: 65 años de la Editorial de la Universidad VeracruzanaParticipan: Joaquín Díez-Canedo, Hernán Lara Zavala, Mario Muñoz y Celia del Palacio. Modera: Agustín del Moral TejedaJornada de Novela negraPresentación del libroNómadas, de Imanol Caneyada, publicado por Fondo de Cultura EconómicaParticipan: Carlos René Padilla y el autorPresentación del libroArte-acción y performance en los muchos Méxicos, coordinado por Josefina Alcázar, coeditado por la Secretaría de Cultura, INBA-CITRU, University of San Francisco y La jaula abiertaParticipan: Carlos Zerpa, Carla Rebolledo y Fausto Luna. Modera: Darío MeléndezTaller: Germinados. Alimentación saludableImparte: Araceli BeltránPresentación artística: Paco Aragón y su guitarra flamencaJornada de Novela negraHomenaje a Francisco HaghenbeckParticipan: Élmer Mendoza, Eduardo Antonio Parra,Bernardo FernándezBefy Magali VelascoModera: Carlos René PadillaPresentación artística: Xalli Big Band UV. Para que no me olvidesPrograma general 11 de septiembre 2022Presentación artística: Orbis Tertius UV interpreta Gospel, Blues y Swing para gente pequeñaInvitada especial: Jatziri Gallegos Muñoz, JazzUVTaller de fomento a la lecturaImparten: Mujeres insurgentes. Coordina: Susana Lili Márquez PinedaPresentación del libroTodo está permitido y nada es para tanto, de Óscar de la Borbolla, publicado por Fondo de Cultura EconómicaParticipan: Marco Tulio Aguilera Garramuño y el autorModera: Germán MartínezPresentación del libroUso y valor de Henri Lefebvre. Siete ensayos a propósito de El derecho a la ciudad, coordinado por Luis Fernando Granados, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Mauricio Tenorio, Gabriela Pulido Llano y Emilio de AntuñanoModera: Judith PáezPresentación del libro de fantasíaRuysdaell y el acertijo del Obelisco, de Christian Melgarejo, publicado por CaligramaParticipan: María Guadalupe Márquez Leonardo, Noé García López y el autor. Modera: Karla Guadalupe Montano RocherPresentación del libroLa fuga de Siberia en un trineo de renos, de León Trotsky, publicado por Siglo XXI EditoresParticipa: Flavio González Mello. Modera: Tomás GranadosTaller de ciencias (para todo público): Eres lo que comes,pero más a quien te comesParticipa: Guiomar Melgar LalanneConversatorio: Desde Breve historia de todas las cosas hasta Verdad es belleza. Memorias indiscretasParticipan: Alberto Berber, Lino Daniel y Marco Tulio Aguilera GarramuñoPresentación del libroDiálogos inteartísticos entre cine y literatura, de Araceli Soní Soto, publicado por Universidad Autónoma MetropolitanaParticipan: Ricardo Benet, Raciel Martínez y la autoraPresentación del libroUn océano, dos mares y tres continentes, de Wilfried N´Sondé, publicado por Elefanta EditorialParticipan: Yael Weiss y el autorPresentación del libroLa lectura al centro. 55 autobiografías lectoras, compilado por Eduardo Cerdán, publicado por Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, Universidad Nacional Autónoma de MéxicoParticipan: Anel Pérez Martínez y Magali Velascoy OliviaJarvioFernández.Modera: el compiladorPresentación de la novela gráficaLos años de Allende, de Carlos Reyes, ilustrado por Rodrigo Elgueta publicado por Fondo de Cultura EconómicaParticipan: Luis Arturo Salmerón, Darío Salinas y (vía remota) autor e ilustradorPresentación del libroEscafandra, de César Gándara, publicado por Ediciones del LirioParticipan: Magali Velasco, Javier Ahumada y el autor. Modera: César Silva MarquézPresentación del libroControl de límites. Autoritarismos subnacionales en democracias federales, de Edward L. Gibson, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Alberto Olvera y el autor. Modera: Germán MartínezPresentación del libroLaboratorio de la corrupción política. Veracruz (Miguel Alemán Valdés 1934-1952), de Mario Raúl Mijares Sánchez, publicado por El Colegio de VeracruzParticipan: Jorge Guillén Díaz y el autorConversatorio: Culturas y ritmos juvenilesParticipan: Pablo Coarasa (Cheché Dramas), Federico Buendía, La Traumas, Bgirl Bárbara, Stilo, DJ Goce y Mohamed 420. Modera: Homero Ávila LandaPresentación del libroCómo ser antirracista, de Ibram X. Kendi, publicado por Universidad Nacional Autónoma de MéxicoParticipan: Jumko Ogata, Tito Mitjans Alayón y Colectivo “Entre Caña y Cenizas”Presentación del libroAnimales nocturnos, de Patrycja Pustkowiak, publicado por Aquelarre EdicionesParticipan: Diana Barberena Jonas y Carlos Rojas RamírezModera: Miguel PinedaTaller de ciencias (para todo público): Historia del PapelParticipa: Per AndersonPresentación de las colecciones21 para el 21 y Vientos del pueblo, publicadas por Fondo de Cultura EconómicaParticipa: Luis Arturo Salmerón. Presenta: Judith PáezDemostración de Hip-hop: DJ, break dance, freestyle, graffitiParticipan: Bgirl Bárbara (break dance), Pablo Coarasa (Cheché Dramas) (break dance y rap), Federico Buendía, Promotor de la cultura Hip-Hop (break dance), Mohamed 420 & Sr. Arbano (rap), DJ Goce y (graffitimural) La Traumas, Froy Balam, Desk, Haber, Milton, Peraltap y TommyPresentación del libroBlancos móviles. Escribiendo con intención 1982-2004, de Margaret Atwood, coeditado por Editorial Universidad Veracruzana y Elefanta EditorialParticipan: Emiliano Becerril, Norma Angélica Cuevas y Martha MunguíaModera: Rodolfo Mendoza RosendoPresentación del libroDistancias. de los caprichos de tu corazón, de Maricela Guerrero, publicado por Universidad Nacional Autónoma de MéxicoParticipan: Xitlálitl Rodríguez y la autoraPresentación del libroModernistas hispanoamericanos. Interacciones y transferencias culturales, de Rogelio de la Mora, publicado por Editorial Universidad VeracruzanaParticipan: Francisco Julián Durazo Hermann y el autorModera: Nidia VincentPresentación de la antologíaMujeres y psicodélicos. Descubriendo las voces invisibles, coordinado por Bia Labate, Erika Dyck e Ibrahim Gabriell, publicado por Lunaria EdicionesParticipan: Zara Snapp, Ibrahim Gabriell y Lissanca ArmendárizMerequetengue de palabras. Taller de poesía para niñosParticipan: Cindy Vanessa Parra Henao, María Fernanda Barradas Rosario y Maria Guiexhooba de Gyves MendozaClausuraOrquesta de Música Tradicional Moscovita UV. Recordar es vivir