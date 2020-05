Consulte las calles que permanecerán cerradas en el Centro de Xalapa

Como fue anunciado, fueron colocados filtros de seguridad en diferentes puntos de Xalapa, cerrando el paso a vehículos con la finalidad de exhortar a la población utilizar el cubrebocas, y evitar las aglomeraciones en el Centro de la ciudad.



En coordinación con Tránsito del Estado, Transporte Público y Policía Estatal, desde temprana hora se inició con el cierre de vialidades. Esto será desde este día, hasta el 31 de mayo, con un horario de 7:00 a 18:00 horas.



En el Centro de Xalapa, fue limitado el acceso en:



-Zaragoza y Primo Verdad

-Zamora y Mata

-Zamora y Romano

-Xalapeños Ilustres y Arteaga

-Xalapeños Ilustres e Insurgentes

-Xalapeños Ilustres y Rojano

-Revolución y Altamirano

-Poeta y Lucio

-Abasolo y Poeta Jesús Díaz

-Lucio y Libertad

-Sayago y Azueta

-Ávila Camacho y Victoria

-Clavijero y Melchor Ocampo

-20 de Noviembre y Lucio

-Ávila Camacho y Sayago

-Clavijero y Acosta



En la zona de Las Trancas, se cerró el acceso de la calle principal, calle Rafael Lucio y uno sobre la carretera Xalapa-Veracruz que lleva al centro, al área de restaurantes.



Sobre La Rotonda, se cerró la entrada en la avenida Américas y Revolución, Manuel C. Tello y J.J Coronado, 20 de Noviembre y Manuel C. Tello, esta misma pero a la altura de Revolución agregando 20 de Noviembre.



Para los días 30 y 31, permanecerá un filtro en la colonia Revolución, esto en la avenida Atenas Veracruzana y la avenida México, en la misma avenida Atenas Veracruzana y Bartolomé de Olmedo.



La avenida Xalapa y la calle Toluca, se colocará un filtro 30 y 31 de mayo, con el propósito de evitar mayor afluencia en dicho lugar, pues es área de tianguis.



Aunque el propósito fundamental es invitar a los ciudadanos portar cubrebocas y tomar la sana distancia, fue posible observar que muchos no hacían caso y las instituciones bancarias continúan con gran afluencia sin la medidas sanitarias por parte de los xalapeños.