Contagios COVID-19 van ligeramente a la baja pero no hay que confiarse: Gobernador

La tendencia de contagio de COVID-19 en la entidad va ligeramente a la baja pero no hay que confiarse, refirió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al mencionar que el decreto que se planteó para restringir la movilidad en 27 municipios el fin de semana, tiene el objetivo de evitar más contagios, por lo que es necesario mantener las medidas y protocolos sanitarios para retornar a la nueva normalidad lo más pronto posible.



Entrevistado este sábado en la “Jornada de Limpieza” en la que participó en la ciudad de Xalapa, descartó entrar en controversia con el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, ante la negativa del Ayuntamiento de acatar este decreto.



El Mandatario manifestó que en otros momentos cuando se han tomado este tipo de decisiones como cerrar los centros históricos, los resultados han sido favorables con la disminución de los casos, por lo que reiteró no se deben relajar las medidas.



“No voy a entrar en debate con él, yo sigo las indicaciones de los especialistas, lo que hemos hecho ya ayudó a bajar los números de ocupación hospitalaria, los casos activos, también parece vienen a la baja pero no nos vamos a confiar, por eso el decreto, no hay que confiarse, nos confiamos la vez pasada, se subió, tuvimos que aplicar una medida más enérgica, funcionó”, destacó.



Por lo anterior, García Jiménez insistió en el llamado a la población para mantener y no relajar las medidas sanitarias, como el quedarse en casa, salir para lo necesario, guardar la sana distancia, utilizar el cubreboca, gel antibacterial, aplicar el lavado de manos con agua y jabón de manera constante, para poder retornar a la nueva normalidad.



“Lo más importante son los ciudadanos y las ciudadanas, que asuman el cuidado de su salud, sana distancia”, dijo.



Y es que Veracruz a partir del lunes entra al semáforo naranja, donde nueve municipios llegan a semáforo amarillo, 99 en naranja y 104 se mantienen en semáforo rojo.