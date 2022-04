Contagios siguen a la baja en Veracruz; registró 2 nuevos casos

La Secretaría de Salud (SS) da a conocer que, en las últimas 24 horas, Veracruz sumó 178 mil 057 (+ 2 nuevos) casos confirmados de COVID-19, luego de 357 mil 233 estudios practicados.Hay 246 positivos y 146 sospechosos activos, al tiempo que van 161 mil 465 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 245.La cifra de fallecimientos se mantiene en 16 mil 347; contabilizando 164 mil 317 resultados negativos y 14 mil 859 sospechosos acumulados.A partir del 18 de abril serán instalados módulos de vacunación en hospitales, centros de salud y puntos estratégicos con la finalidad de que quienes tengan pendiente su inmunización acudan lo antes posible.En este sentido, el titular de la dependencia, Roberto Ramos Alor, resaltó que “ya no puede haber pretextos para no ponerse la vacuna, pues estará al alcance de todos. A mayor número de vacunados, menor cantidad de pacientes graves”.También dio a conocer que, desde ahora, los mensajes con toda la información del panorama epidemiológico serán emitidos los días martes a la hora habitual y por las mismas plataformas.La aplicación del refuerzo será para las personas de 18 a 29 años, rezagadas de todas las edades y embarazadas de acuerdo con el siguiente orden:13 de abril• Carlos A. Carrillo.• Carrillo Puerto.• Chinampa de Gorostiza.• Citlaltépetl.• Colipa.• Coxquihui.• Espinal.• Jesús Carranza.• Naolinco.• Omealca.• Paso de Ovejas.• Saltabarranca.• Tatahuicapan.• Texhuacan.• Tihuatlán.• Tlacotalpan.• Tlilapan.• Úrsulo Galván.• Yecuatla.• Zaragoza.13 y 14 de abril• Altotonga.14 de abril• Alpatláhuac.• Amatitlán.• Aquila.• Chontla.• Ixcatepec.• Ixhuatlán de Madero.• Juchique de Ferrer.• Maltrata.• Otatitlán.• Tenochtitlán.• Texcatepec.14 y 15 de abril• Actopan.Consulta en http://coronavirus.veracruz.gob.mx el Semáforo Epidemiológico vigente y el Plan de Vacunación. Ante síntomas leves llama al 800 0123456 y por algún evento de gravedad asiste al hospital más cercano.Todos los que faltan, ¡última llamada!Contagios siguen a la baja en Veracruz; registró 2 nuevos casosLa cifra de fallecimientos se mantiene en 16 mil 347Xalapa, Ver.La Secretaría de Salud (SS) da a conocer que, en las últimas 24 horas, Veracruz sumó 178 mil 057 (+ 2 nuevos) casos confirmados de COVID-19, luego de 357 mil 233 estudios practicados.Hay 246 positivos y 146 sospechosos activos, al tiempo que van 161 mil 465 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 245.La cifra de fallecimientos se mantiene en 16 mil 347; contabilizando 164 mil 317 resultados negativos y 14 mil 859 sospechosos acumulados.A partir del 18 de abril serán instalados módulos de vacunación en hospitales, centros de salud y puntos estratégicos con la finalidad de que quienes tengan pendiente su inmunización acudan lo antes posible.En este sentido, el titular de la dependencia, Roberto Ramos Alor, resaltó que “ya no puede haber pretextos para no ponerse la vacuna, pues estará al alcance de todos. A mayor número de vacunados, menor cantidad de pacientes graves”.También dio a conocer que, desde ahora, los mensajes con toda la información del panorama epidemiológico serán emitidos los días martes a la hora habitual y por las mismas plataformas.La aplicación del refuerzo será para las personas de 18 a 29 años, rezagadas de todas las edades y embarazadas de acuerdo con el siguiente orden:13 de abril• Carlos A. Carrillo.• Carrillo Puerto.• Chinampa de Gorostiza.• Citlaltépetl.• Colipa.• Coxquihui.• Espinal.• Jesús Carranza.• Naolinco.• Omealca.• Paso de Ovejas.• Saltabarranca.• Tatahuicapan.• Texhuacan.• Tihuatlán.• Tlacotalpan.• Tlilapan.• Úrsulo Galván.• Yecuatla.• Zaragoza.13 y 14 de abril• Altotonga.14 de abril• Alpatláhuac.• Amatitlán.• Aquila.• Chontla.• Ixcatepec.• Ixhuatlán de Madero.• Juchique de Ferrer.• Maltrata.• Otatitlán.• Tenochtitlán.• Texcatepec.14 y 15 de abril• Actopan.Consulta en http://coronavirus.veracruz.gob.mx el Semáforo Epidemiológico vigente y el Plan de Vacunación. Ante síntomas leves llama al 800 0123456 y por algún evento de gravedad asiste al hospital más cercano.Todos los que faltan, ¡última llamada!