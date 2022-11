Contemplan nuevo campo deportivo para escuela de Río Blanco

Toda vez que ya no está la directora de la escuela primaria “Venustiano Carranza”, el alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, indicó que el próximo año podría ponerse en marcha un proyecto en el campo deportivo de esa institución educativa.Explicó que la intención es hacer unas gradas, sanitarios, vestidores, una tienda y, sobre todo, abrir ese espacio a todos los ciudadanos.Sin embargo, recordó que hubo unas diferencias con la directora, pero ahora que ya no está ha tenido acercamiento con los padres de familia y ellos están de acuerdo en llevar a cabo acciones que beneficien a la congregación Vicente Guerrero y sobre todo que haya espacios dignos.Reconoció que el campo está bajo resguardo de la SEV, pero no se va a pelear con nadie, sino a sumar voluntades para beneficio de la población y ya presentó a los padres un proyecto y se mostraron muy interesados.Mencionó que lamentablemente los tiempos les ganaron, no se pudo ejercer recurso ahí este año pero se espera que el próximo se pueda concretar ese proyecto.Cabe recordar que la ex directora del plantel y padres de familia se habían manifestado en rechazo al uso público de su campo pues consideraban que el ayuntamiento no tenía por qué utilizar ese espacio que era para los niños; sin embargo, posteriormente fue dada de baja por presuntos señalamientos de mal uso de recursos.