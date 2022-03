Contendiente arremete contra resultados de elección a subagente municipal en Zongolica

Inconforme con las presuntas irregularidades presentadas durante la elección de subagente municipal en la localidad de Teocotla, el señor Virgilio Choloctle Apale, uno de los cuatro aspirantes al cargo, expresó su molestia.Dijo que para poder registrarse como aspirantes tuvieron que cumplir con muchos requisitos per la señora que ganó, Rosa María Chávez, ni siquiera recibió su nombramiento y a su suplente le faltó documentación y aún así los dejaron participar.Choloctle Apale argumenta que la señora ganó con 42 votos a favor, mientras que él se quedó con 37; sin embargo, dice, hubo 8 otras personas que le apoyaba a las que ya no se les permitió participar a pesar de que estaban formadas desde que inició el conteo.Mencionó que ante este hecho, la respuesta que dieron en el Ayuntamiento fue que "ya no podían participar", lo cual les causó molestia, pues sin duda el resultado habría cambiado; además de que como ciudadanos estaban en su derecho de emitir su voto.Indicó que en su momento él apoyó al ahora alcalde Benito Aguas, pero ahora dicen que quien ganó es gente del alcalde.Señaló que la política continúa y cuando llegue el momento en que el presidente municipal vaya a la comunidad, se lo van a recordar.