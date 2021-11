Continúa el tráfico de animales silvestres en Coatzacoalcos

En lo que va del año, 15 reportes de tráfico de animales han sido atendidos en Coatzacoalcos, confirmó Juan Domínguez Hernández, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Coatzacoalcos.Loros, guacamayas y hasta tucanes siguen siendo las especies silvestres comercializadas ilegalmente.“Las redes sociales han tenido un papel muy importante porque si no nos damos cuenta nosotros, pues la gente lo denuncia, aquí lo denuncian y lo pasamos a PROFEPA, ha disminuido la forma, quién sabe qué tipo de estrategia tengan, ya que se instalen en las carreteras no es tan fácil”, mencionó.El funcionario federal precisó que este y otro tipo de trámites se siguen realizando sin ningún problema en la dependencia federal, con las limitantes que trajo la pandemia de coronavirus, pero reiteró que esto no detuvo de atención de SEMARNAT como asesoramiento y altas.“No hemos desatendido esta situación porque vía correo electrónico, vía WhatsApp o teléfono y en ocasiones ya como ahorita vía presencial atendemos y asesoramos algún trámite, alta como generador de residuos peligrosos y se lleva directamente a Xalapa, manejo de residuos o como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que hace mantenimiento en sus líneas de transmisión, también con las empresas que buscan asentarse en la Administración Portuaria Integral (API)”, señaló.Agregó que cada una de las tareas se realizan en coordinación con las diferentes dependencias, en el caso de las denuncias de tráfico son canalizadas con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).