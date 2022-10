Continúa “Festival Recorridos de Terror Fobos”, en Xalapa

La comunidad artística local se reactiva en esta temporada de Día de Muertos, ofrecen propuestas como el “Festival Recorridos de Terror Fobos”, que inició su temporada el sábado pasado con dos recorridos distintos: “Brujería”, en el Foro Trasmundo Teatro; el otro fue “Pecadores” realizado en la Ex Fábrica de San Bruno.Los organizadores del “Festival Recorridos de Terror Fobos”, explican que es único en su tipo, debido a que su trabajo escénico se trata de un espectáculo inmersivo, en el cual el objetivo no es sólo asustar al público, sino mostrar una historia donde éste sea parte de ella, relato que está acompañado de un muy interesante trabajo de luces, ambientación y sonorización, para que el espectador pueda disfrutar de la trama con todos los sentidos.Ambos recorridos son aptos para mayores de 12 años, los grupos por recorrido son limitados. El costo de los boletos para el espectáculo de “Brujería” es de $100 general, por persona, y para el de “Pecadores” de $70 general, por persona y estarán a la venta en las taquillas instaladas en cada sede, dos horas antes de cada presentación.El Foro Trasmundo Teatro está ubicado en la avenida Xalapeños Ilustres 171, en la colonia Centro de la Capital. La Ex Fábrica de San Bruno, está ubicada en la avenida Mártires de 28 de Agosto, de la colonia Adolfo López Mateos.