Continúa la federalización del Sistema de Salud de Veracruz

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que la administración del Sistema de Salud en el Estado a través del IMSS Bienestar sigue su curso, aunque no hay una fecha precisa para concretar dicha federalización.En conferencia de prensa desde el gimnasio Omega en Xalapa, donde detalló parte de lo discutido en la reunión que sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador con los Gobernadores, indicó que el gobernador Cuitláhuac García reiteró la disposición para que se haga esta transición en el sector sanitario de la Entidad."No hay una fecha en concreto; es un programa que va a ser desarrollado para antes de que acabe el Gobierno, no vamos a dejar nada a medias y ayer se habló de la mitad de los Estados que ya están, incluyendo Veracruz; y a los demás les comentaba a sus gobernadores que ya tendrán tiempo para pensar cómo y cuándo incorporarse a este programa", abundó.Al reiterar que todo lo que implica el cambio de administración del sistema lo explicarán las autoridades estatales y del organismo en el momento adecuado, recordó que en Veracruz ya se hicieron los diagnósticos previos para dar este paso, por lo que se está en espera de que se inicien los trabajos."El director general del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, está de acuerdo en que es un tránsito para que el IMSS se fortalezca con el Bienestar, un programa que el Presidente ha insistido mucho, con médicos y medicinas gratuitas para todos", puntualizó.El funcionario federal destacó que habrá una inversión importante de recursos públicos para la federalización del Sistema de Salud de Veracruz, como ya ocurrió en Nayarit."Este programa busca atender a todos los ciudadanos sin detrimento de los derechohabientes de las instituciones; aprovechar la fuerza del IMSS Bienestar implica fortalecer infraestructuras médicas, los centros de salud que fueron creados como cascarones y no se equiparon", precisó.Asimismo, acotó que esta iniciativa tiene como fin fortalecer los hospitales con más médicos y enfermeras, abatiendo el déficit de estos profesionales, al tiempo que se mejoran las condiciones laborales de los que ya están allí y se basifica a los nuevos que se incorporen."Se trata de resolver los problemas laborales que muchos han tenido, como la falta de bases; ustedes verán a muchos que han venido trabajando que ahora con el COVID-19 tuvieron que ser contratados y a ellos hay que incorporarlos al Sistema de Salud con mejorías importantes", concluyó.