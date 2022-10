Continúa protesta del CECYTES; “toman” oficinas y planteles en el Estado

Las instalaciones del Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos en los Estados (CECYTES) en Xalapa amanecieron “tomadas” por trabajadores sindicalizados que se manifestaron este martes en las oficinas del SAT para exigir la reasignación de recursos para cubrir rezagos de homologación, promoción docente, recategorización administrativa y el pago de política salarial.“Es una continuación de la jornada que empezamos el día de ayer. De hecho está proyectada también la siguiente semana. Se contempló el día de ayer la protesta en el SAT y hoy (miércoles) la toma de instalaciones de todos los centros de trabajo”, expuso Jorge Novoa, delegado sindical del SUTCECYTE en la Dirección General.También señaló que tanto las instalaciones de Xalapa y del Estado se encuentran tomadas, así como todos los CECYTES en todas las entidades, tanto planteles como también las direcciones generales, esto como parte de la jornada de acciones con las que buscan ejercer presión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).A lo largo de la entidad veracruzana son alrededor de mil trabajadores que se están manifestando, señalando Novoa que en el caso de Xalapa ni los trabajadores externos ni los directores generales del plantel se presentaron a laborar durante esta protesta; “como la jornada implica todos los sindicatos de todos los estados, en el caso del sindicato de aquí son los casi mil trabajadores que están a lo largo del estado. Aquí somos 17 sindicalizados más los del Comité Ejecutivo. Hay trabajadores que no son sindicalizados, que son de confianza pero por la toma no asistieron a trabajar. Es una toma simbólica, como ya se ha informado con los directores generales. Ellos comprenden la situación y decidieron no venir a trabajar”.Por el día de hoy las actividades del CECYTES se suspendieron por la “toma” de las instalaciones, “la idea es saber qué tanto van avanzando las negociaciones o surgiendo efecto las acciones y a partir de mañana se regresa a las actividades normales”, afirmó el delegado sindical, quien dijo que esta protesta permanecerá hasta las 18:00 horas del día de hoy.Asimismo resaltó que por esta semana las protestas se realizarán hasta el día de hoy y en caso de no ver respuesta en los próximos días tomarán acciones mayores; “está proyectada, pero ya no aquí en los estados sino en la Ciudad de México una marcha que partirá de la explanada del Zócalo hacia el Congreso de la Unión. Esperemos no llegar a eso y ojalá que esta sea la presión suficiente. Pero si no, está proyectado que los más de 30 mil trabajadores de todos los CECYTES estemos concentrados en el Zócalo y de ahí la marcha hacia el Congreso”.