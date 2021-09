Continúa SSP operativos en el Estado para retirar “autos maceta”

Con el compromiso de generar espacios de estacionamiento seguros, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV), retiró un total de 790 unidades vehiculares en diversos puntos de la entidad.A la fecha, la DGTSV ha realizado 670 operativos contra “autos maceta” con un resultado de 872 vehículos reportados, de los cuales 790 han sido retirados y únicamente 82 fueron enviados al corralón al no cumplir con la disposición emitida por la Ley Estatal de Tránsito.Cabe precisar que, posterior a la notificación emitida a los dueños de las unidades, se les da un plazo no mayor a cinco días para que retiren de la vía pública sus vehículos, de no cumplir con lo requerido, las unidades son depositadas en un corralón.El operativo contra autos maceta se realiza de manera permanente, por lo que la población puede hacer los reportes de unidades a través de las cuentas oficiales @SP_Veracruz, @ssptransitover y Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz.