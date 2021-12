Continúan protestas en Tuxpan; empleados municipales exigen su fondo de ahorro

Por segundo día consecutivo, empleados municipales se manifestaron este jueves en el Ayuntamiento, para exigir que el Alcalde Juan Antonio Aguilar instruya el depósito del fondo de ahorros.El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del municipio de Tuxpan, Mario Alberto Martínez Zapata mencionó que, a un día de que concluya el ejercicio 2018-2021, temen que la prestación no sea cubierta y le dejen el problema a la nueva comuna que inicia funciones de gobierno este 1 de enero.“El tema financiero ya casi está resuelto. Se puede decir que ya estamos al 95 por ciento de los compromisos por parte del Ayuntamiento. Ya se nos depositó la última quincena del año y el aguinaldo, pero no está al 100 por ciento porque nos falta el fondo de ahorro; es un 20 por ciento del sueldo que se ha descontado a cada trabajador”, señaló.Al igual que ayer, este jueves los empleados municipales volvieron a manifestarse, para exigir el pago del fondo de ahorro 2021, el cual les ha retenido el Ayuntamiento bajo argumento de que no han llegado las participaciones federales.Los trabajadores indicaron que se mantendrán en paro en el Palacio Municipal, en espera de que Aguilar Mancha cumpla lo prometido en la víspera, en el sentido de que este día se les depositaría lo que se les adeuda.