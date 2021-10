Continúan quejas por abuso de autoridad de patrulla SP-3082

Buenas tardes quiero exponer mi caso acerca de la patrulla SP-3082 que de forma arbitraria se llevaron mi moto el día martes la cuál estaba parada afuera de mi domicilio.Fue el día martes 5 de octubre como a las 3:30 de la tarde, mi moto se encontraba afuera de mi domicilio estacionada, cuando me percaté que la policía la estaba checando y salí para ver qué se les ofrecía; el oficial me comentó que estaba checando la moto y que estaba alterado el número de serie y que se la iba a llevar.Yo saqué mis documentos de la moto, tarjeta de circulación y mi licencia; la moto cuenta con su placa del estado de Veracruz y me dijeron que si ellos querían mandaban a traer la grúa y que la iban a remitir a la fiscalía y que era muy difícil que la sacara, aparte de que el trámite es largo, el policía exponía que él era conocedor y que había tenido varios cursos que respaldaban el poder llevarse la moto.Mandó a traer la grúa, subieron la moto y se la llevaron, no me dieron algún documento que me ampare, no sé, algún inventario o algo para saber a dónde ir a preguntar, aparte que el policía se porto muy prepotente.Adjunto fotografías y video del abuso de autoridad por parte de los oficiales.Muchas gracias.