Continúan sin medicamentos en la clínica 66 de Xalapa, expone derechohabiente

Ya en repetidas ocasiones los derechohabientes se quejan de que las recetas se las surten parcialmente y en varios casos ya de plano ni esperan a que se las surtan, ya que de tanta vuelta la gente se desespera y deja de ir por el medicamento.En mi caso acudí el día 22 de abril del 2022 y no me surtieron parte del medicamento que en foto anexa me marcaron que fuera otro día, en esa misma receta está marcado que el día 23 de marzo también del presente con otro medicamento que tampoco recogí, ya que saldría de viaje y no podía regresar.Se Jactan los funcionarios de los gobiernos diciendo que son mentiras, pero mes con mes es lo mismo, al día son varias personas que se quedan sin los medicamentos, en el momento que recogí mis medicamentos fueron más de diez personas a preguntar por varios tipos de medicamentos y en el espacio donde yo estaba de 5 personas, a tres fue lo mismo surtido parcial, esto sucedió en la clínica 66 de Xalapa.Gracias, les paso esta información por si les sirve.