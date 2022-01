Continuarán bloqueos de cafetaleros de Ixhuatlán del Café; no hubo acuerdo con AMSA

Al no llegar a ningún acuerdo en las mesas de negociaciones entre cafetaleros y representantes de la Agroindustria de México, S. A. (AMSA), los productores continuarán con los bloqueos de las bodegas receptoras del aromático grano, hasta lograr un pago justo en el precio de su producto.Y es que en las negociaciones que se tuvieron el domingo por la tarde-noche y que concluyeron en la madrugada de este lunes, no se aceptó la propuesta de la minuta planteada por los cafetaleros, considerando inexistentes a los 4 mil productores libres, por lo que decidieron mantener el bloqueo en los centros de recepción del aromático grano.En la reunión sostenida este lunes frente a Palacio Municipal, se acordó seguir con estas acciones, ya que al no llegar el producto a las bodegas de AMSA, ya es una afectación económica grande que se le hace a dicha empresa, al no poder reunir los votos establecidos para abastecer a sus clientes.Esta medida, se informó, no repercutirá en la población en general, el bloqueo es hacia la empresa que se niega a pagar el precio establecido para la zona.A decir de Cirio Ruiz González, presidente del Consejo Regional del Café de la Región de Coatepec, expresó que los integrantes de esta organización se han sumado a esta lucha, por el impacto que está teniendo el que se quiera castigar los precios de los productores de café de esa región.Ante ello, propuso la formación de comisiones en todas las comunidades de la región de Ixhuatlán del Café y solicitar el apoyo de las autoridades municipales para que los certifiquen y sean considerados en las negociaciones que se tengan con la comercializadora.Señaló que el movimiento cafetalero ixhuateco, es un movimiento de lucha por mejorar los precios de la rubiácea y en contra de los castigos que están haciendo, para pagar menos por el producto.Finalmente, dio a conocer que se invitarán a organizaciones de base y otras organizaciones afines, para lograr buenos resultados en la lucha emprendida por mejorar los precios del café y que éste repercuta en los bolsillos de los productores y de sus familias.De manera oficial, no ha habido ningún pronunciamiento en torno a la situación que enfrentan los productores del aromático grano, quienes se han mostrado en silencio y tibias ante una exigencia justa de los campesinos cafetaleros.