Contradicción de AMLO y López-Gatell se refleja en avance de pandemia: Alcalde

La controversia en las declaraciones entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y lo dicho por el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, genera tal confusión entre los mexicanos, que se ve reflejado en un incremento de casos de COVID-19.



Así lo manifestó el alcalde de Mariano Escobedo, Baldomero Montiel Estévez, al lamentar que los casos confirmados, sospechosos y muertos por la enfermedad en diversas regiones del país vayan en aumento.



"Hay una confrontación entre lo que dice el Presidente de México y lo que dice Hugo López Gatell. El Gobierno se contradice a estas alturas, donde todos debemos cuidarnos".



"La gente ya sabe que nos exponemos al convivir en lugares públicos. El Ayuntamiento sigue insistiendo en la sana distancia y uso de cubrebocas pero nos dice que ya estamos saliendo y por otro lado, que no hemos alcanzado el pico de contagios", señaló.



Agregó que se inició con una cuarentena de la cual se perdió la cuenta, luego con un cierre de establecimientos que agotó la economía y no termina de operar con eficacia con la Nueva Normalidad.



"Empezamos con la cuarentena, después perdimos la cuenta y no sabemos ni para cuándo termina pero sí ya iniciamos una labor, debemos darle permanencia porque los resultados y estadísticas son adversas".



La Secretaría de Salud indica que en Mariano Escobedo hay 61 casos confirmados de COVID-19, 12 sospechosos y 4 defunciones, de ahí la preocupación de nosotros como autoridades para tomar las medidas pertinentes pero que nuestras autoridades se pongan de acuerdo", concluyó.