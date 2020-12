Contralora exhibe al Sistema Anticorrupción de Veracruz: trabaja mal y no da resultados

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se ha quedado “corto” y es necesario exigirle resultados, afirmó la contralora general Mercedes Santoyo Domínguez, al comparecer ante el Congreso del Estado.



“Los resultados han sido muy cortos para las necesidades del Estado, para los recursos que se les han dado, yo creo que en este año hemos sido un poco apretando un poco más el paso en los entes gubernamentales con este Sistema”, dijo.



La funcionaria explicó que es necesario revisar qué es lo que hace y qué es lo que puede ofrecer el Sistema Estatal para no tener una política estatal anticorrupción inalcanzable o inoperable.



“Lo que pasa es que el Sistema Estatal Anticorrupción mediante su Ley es importante entenderlo y revisarlo. No dejar a interpretación y si hubiera algo a la interpretación que fuera el sentido común y el bien común el que imperara.



“Muchas veces no se hace así y por eso mis constantes pronunciamientos dentro de las sesiones”, dijo ante los diputados de la Comisión de Hacienda del Estado.



Reveló que este lunes incluso envió un oficio pidiendo dejar sin efectos la última sesión del Comité Coordinador del SEA, debido a que se incumplió con la normatividad.



“Eso es constante, algunos puntos fueron aprobados pero está bajo la irregularidad porque la normatividad dice que debe tener ciertos puntos como el enviarle información para la revisión, etcétera, pero no lo cumple.



“Lo mandan a las 9 de la noche y a las 9 de la mañana es la sesión y ponen puntos que no están incluidos en la orden del día. Son ese tipo de situaciones en las que no se apegan”, dijo Santoyo Domínguez.



Sostuvo que la evaluación en la política estatal anticorrupción debe ser exigida tanto por los ciudadanos y sectores como el empresarial.



“Yo creo que valdría la pena también hacer un poco de presión, por ahí también, de los ciudadanos; creo que no nada más es firmar convenios de colaboración, es entregar resultados a los veracruzanos.



“En ese sentido yo también exhorto a la ciudadanía, a los grupos empresariales, que empecemos a exigir al Sistema Estatal Anticorrupción resultados en toda materia”.



Comentó que en su momento revisó la política propuesta, elaborada por la Secretaría Ejecutiva del SEA y vio que no se apegaba a las necesidades del Estado, ni con los recursos con los que se cuenta, ni con las atribuciones de cada uno de los entes gubernamentales integrados al Comité Coordinador.



“Lo que traté de hacer es decirles que eso no se podía hacer; yo no soy coordinadora porque la presidencia la lleva el Comité de Participación Ciudadana, sin embargo yo, obviamente platicándolo y previa autorización, estoy empezando a coordinar, o más bien, ya estoy en 80 por ciento de estos trabajos en donde los entes gubernamentales nos tenemos que sentar y ver que se alinea a la política nacional anticorrupción con el enfoque de las necesidades de Veracruz y lo que cuenta el Estado de recursos para poder llegar a la política pública de anticorrupción para los veracruzanos”, dijo.