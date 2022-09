La Contraloría General del Estado (CGE) Mercedes Santoyo Dominguez no descartó promover recurso de impugnación contra las resoluciones del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), en las cuales revocan sanciones contra exservidores públicos."Dependiendo del caso, tendremos que defender lo que estamos haciendo, algunas veces nos damos cuenta que el procedimiento no fue el adecuado y no está tan firme", dijo.A lo anterior, advirtió que si la revocación del TEJAV obedece a otros criterios, "entonces los vamos a defender”.