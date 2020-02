Contraloría, ORFIS y Congreso formarán grupo de trabajo para reforzar fiscalización

Para reforzar los mecanismos de cooperación técnica y de coordinación de acciones, mediante el intercambio de experiencias, información y sistemas, así como la celebración de reuniones periódicas, a fin de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en el Estado de Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior, la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado, firmaron un convenio de coordinación.



Entre los compromisos de las tres partes destacan la integración de un Grupo de Trabajo que se responsabilice de proponer, desarrollar, coordinar y ejecutar las acciones y actividades necesarias para maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en el Estado de Veracruz.



Llevar a cabo los trabajos necesarios en materia de homologación en la planeación, ejecución y reportes de auditoría conforme a los siguientes ejes temáticos: incrementar el impacto y la cobertura de la fiscalización, fortalecimiento de capacidades y adaptación o desarrollo de metodologías



Realizar las acciones a que haya lugar, a efecto de intercambiar documentación e información de calidad generada como parte de sus trabajos de fiscalización dentro de su ámbito de competencia, entendiéndose como aquella información proveniente de fuentes confiables, adecuada, actual, completa, accesible y oportuna.



Para la integración del Grupo de Trabajo, el ORFIS propuso a Silvia Reyes Salazar, Secretaria Técnica del Órgano, hasta en tanto no sea sustituida por otro servidor público.



La Contraloría General del Estado designó a Fernando Valerio Gutiérrez, Director General de Fiscalización Interna, hasta en tanto no sea sustituido por otro servidor público. En caso de reestructuración orgánica, la responsabilidad recaerá en el área que asuma las atribuciones conferidas a dicha Dirección General.



Y la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado propuso a Juan Carlos Patiño Pérez, Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, hasta en tanto no sea sustituido por otro servidor público.



Con dicho convenio el ORFIS podrá remitir a la Contraloría General del Estado, el documento que contiene las recomendaciones emitidas por la revisión hecha a los informes trimestrales del gasto público, de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, para que de acuerdo a sus atribuciones las haga del conocimiento de los Órganos Internos de Control dependientes de la misma y ellos coadyuven para la atención de estas recomendaciones.



También podrá analizar e interpretar, y en su caso, integrar a la planeación de auditorías del procedimiento de fiscalización superior, los documentos o información derivada del Sistema de Control Interno o de las acciones instrumentadas para mejorar la gestión gubernamental en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo por la Contraloría y/o la Secretaría, conforme a las revisiones y auditorías realizadas en su marco competencial, sin que esto comprometa la confidencialidad de la misma.



Por su parte, la Contraloría General del Estado podrá remitir al ORFIS documentos o información de calidad, derivada del Sistema de Control Interno o de las acciones instrumentadas para mejorar la gestión gubernamental en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.



Es decir, aquella información proveniente de fuentes confiables, adecuada, actual, completa, accesible y oportuna, que sea de utilidad en el procedimiento de fiscalización superior o con la finalidad de que pueda adaptarse e implementarse, sin que esto comprometa la confidencialidad de la misma.



Mientras que la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado podrá remitir al ORFIS, la matriz de riesgo (mapa de riesgo) generada como parte de sus trabajos de fiscalización, para que en su caso, sean materia de análisis en el procedimiento de fiscalización superior.



Y pondrá a disposición del ente fiscalizador y de la Contraloría, la información establecida en las reuniones periódicas que se llevarán a cabo, derivada de la realización de sus auditorías.