Contrario al CONEVAL, Obispo de Orizaba considera que la pobreza no ha disminuido

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, consideró que al menos en la Sierra de Zongolica la pobreza no ha disminuido, como en su momento lo dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).El religioso explicó que tras la cercanía con la feligresía, se logra conocer la falta de oportunidades que ésta tiene y la situación de tristeza en que vive."La percepción es que seguimos en la misma situación y creo que existe la pobreza. Sin tener datos estadísticos e ignoro los criterios que utiliza el CONEVAL para la medición pero al tener el contacto con la realidad de las personas sabemos de la situación de tristeza que enfrentan y la falta de oportunidades", dijo.Agregó que se sigue manteniendo a la gente con dádivas pero no se promociona, no se anima, ni se estimula el estudio. "Son situaciones dolorosas en que la dignidad de la persona se ve en una condición de no desarrollo".Cervantes Merino aseveró que tristemente hay desigualdad en la Sierra de Zongolica. "Sigue siendo una situación triste y dolorosa. Pero si le damos vuelta al Estado, tenemos también la Huasteca Veracruzana y me tocó vivir esas realidades y no ha cambiado mucho".Es de recordar que recientemente, el CONEVAL dio a conocer que la pobreza en Veracruz se redujo en 2.2 por ciento, cifras que fueron confirmadas por el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Guillermo Fernández.