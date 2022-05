Contratistas de Coatzacoalcos desconfían de invertir recursos propios en licitaciones

Empresarios del sur de Veracruz recordaron que aún hay 22 millones de pesos sin liquidar que les quedaron debiendo desde la administración de Javier Duarte, por lo que contratistas temen que sus trabajos no sean pagados.Gabriel Rivera Cerdán, delegado en el sur de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC), dijo que lamentablemente la economía actual no le permite, a quien es tomado en cuenta para proyectos y obras, invertir de su propio dinero, porque el temor de no recuperarlo es latente ante las experiencias pasadas."En la parte de la iniciativa privada tratamos de intentar penetrar al buscar trabajo pero los empresarios locales no tenemos la fuerza económica para aguantar o sostener el pago de unos 6 meses, no podemos invertir en desarrollar las obras a las que nos invitan; tenemos el temor desde hace años de que metamos nuestros recursos y el pago tarde demasiado o definitivamente no lo hagan; hemos tenido problemas desde Javier Duarte, hay dinero que no se ha podido recuperar, 22 millones de pesos que se le quedaron a deber al gremio y que hasta el momento no se ha conseguido. Seguimos en la lucha de tratar de cobrar, eso nos indica que no tenemos la fortaleza de poder invertir", dijo.Abundó que en el 2022, por la llegada de nuevas administraciones municipales, los primeros tres meses se usaron para la organización y programación del presupuesto y la obra pública, por lo que esperan que en este segundo trimestre ya avance la derrama económica."Estamos iniciando el año y entra la administración nueva de la parte municipal y el primer trimestre se ha dedicado a la organización y programación del presupuesto y la obra pública, entonces esperamos que en este segundo trimestre arranque la derrama económica de los recursos federales que llegan", sostuvo.Gabriel Rivera mencionó que pese a ello seguirán tocando puertas en las dependencias estatales y federales para poder tener más oportunidades."Se nos ha dado la oportunidad de pocos, no muchos de los socios que tenemos obra pública y se ha metido la licitación y hemos tenido la ventaja que nos den la obra", finalizó.