Control de precios dispararía inflación y estancaría economía: CANACO Xalapa

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVITUR) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, dijo esperar que el Gobierno Federal no implemente un control de precios en productos para frenar el incremento de los mismos.Comentó que esta medida lejos de beneficiar, provocaría mayor aumento de la inflación y el estancamiento de la economía.“Nosotros esperaríamos que no, los controles de precios han demostrado a lo largo de la historia que no son los adecuados, que no llevan a buen puerto, porque al final del día la economía se empieza a estancar y empieza a generar mayor inflación de la que ya se tiene en este momento”, manifestó.En la entrevista, Luna Gómez expuso que el índice de inflación actual, del 8 o 9 por ciento, se ve reflejado al momento de surtir la despensa básica o al adquirir un servicio, lo que sin duda requerirá de un ajuste de precios.“Lo empresarios estamos muy conscientes de cómo está viviendo la población el incremento de precios, y vamos a tratar de hacer las ajustes en la medida de lo posible para así no impactar en el bolsillo de los consumidores”, expresó.Y es que reconoció que la inflación está pegando en prácticamente todos los rubros y la contención que está implementando el Gobierno Federal en materia de gasolina, en algún momento se va a terminar.“Y vamos a terminar de ver una escalada de precios no nada más en los insumos y productos, sino en todas las cadenas de suministro y valor que hay”, auguró el líder empresarial.El Presidente de la CANACO-SERVITUR en Xalapa comentó que hay que esperar que los mercados poco a poco se ajusten, pese a la incertidumbre que existe actualmente con las guerras y las producciones.“Vivimos en una economía de incertidumbre y especulativa y en ese sentido. Esperamos que los mercados se empiecen a estabilizar también con las medidas que está tomando el Banco de México con el ajuste de las tasas de interés”, puntualizó.A su decir, era necesario que Banxico tomara esta medida macroeconómica porque hará que cueste un poco más obtener recursos, lo que limitará el endeudamiento y favorecerá la recuperación.“Son medidas de contención a nivel macroeconómico que al final no se ven al corto plazo, pero a largo plazo se empiezan a ver los beneficios porque hay menos endeudamiento y mayor certeza en la cartera”, ahondó.