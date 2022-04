Controlado 80% el incendio forestal en Ixhuacán, reporta PC

La Secretaría de Protección Civil confirmó un avance de 80 por ciento en el control del incendio en Ixhuacán de los Reyes, activo desde la mañana de este jueves.El último corte del Comité Estatal de Manejo de Fuego (CEMF) informa de un avance además de 50 por ciento en la liquidación del siniestro a las 9:50 horas.Dicho evento se registra en el paraje Agua Parda del Parque Nacional Cofre de Perote, en los límites de Ixhuacán de los Reyes con Ayahualulco.La dependencia indicó que en el punto participan elementos de la Comisión Nacional Forestal, Secretaría del Medio Ambiente, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Protección Civil de los municipios, además de brigadistas voluntarios coordinados con las fuerzas de tarea.PC reiteró a la población el exhorto a no acercarse al perímetro del incendio y no obstruir la tarea de los brigadistas.No se reportaron personas lesionadas y el fuego no representa un riesgo para la población.Además de que solicitó mantenerse al tanto de las comunicaciones oficiales de la Secretaría en las redes sociales y a no prestar atención a versiones o comunicados no oficiales.