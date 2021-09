Convoca UV al concurso de cartel “Verdaderos Héroes Mexicanos”

Con motivo de las celebraciones de septiembre, la Universidad Veracruzana (UV) invita al concurso de cartel “Verdaderos Héroes Mexicanos”, con la intención de incentivar el arte en los niños y niñas de 6 a 12 años que vivan en el Estado de Veracruz.La iniciativa forma parte de los esfuerzos que la Dirección General de Difusión Cultural de la UV realiza para incrementar su oferta educativa en línea, buscando que más personas que formen parte de la comunidad universitaria o público en general puedan reforzar sus conocimientos a través de los diferentes diplomados, talleres o concursos ofrecidos.La dinámica del concurso consiste en realizar una obra en cualquier técnica pictórica, utilizar una superficie a elegir no mayor a 60 x 45 centímetros y no menor de 28 x 23 centímetros. La obra debe ser original, se calificará la creatividad, el mensaje reflejado, así como la habilidad dentro de la técnica que escojan. Sólo se aceptará un trabajo por participante, no se recibirán obras realizadas digitalmente. La participación a este concurso es gratuita.La recepción de trabajos será hasta el día 15 de septiembre y deberán ser mandados vía digital al correo: [email protected] con los siguientes datos: título de la obra, nombre y edad del autor, nombre, teléfono y correo del padre o tutor, breve descripción del significado y responder la pregunta: ¿Quiénes son los verdaderos héroes para ti y por qué?Los resultados serán publicados el día 30 de septiembre a través de las redes sociales de Difusión Cultural UV, habrá 5 ganadores que obtendrán un mini-taller de dos sesiones privadas de arte en línea.