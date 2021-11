Coordinación para Carnaval se hará con Alcalde oficial, aclara Gobernador

el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que Patricia Lobeira es candidata a la Alcaldía de Veracruz y aún no está definida la elección de ese municipio, por lo que recordó que como mandatario estatal, la coordinación para la realización del carnaval será de manera oficial con el Alcalde.Y es que, Patricia Lobeira habría mencionado que en años anteriores el Gobierno del Estado aportaba entre 15 y 20 millones de pesos para la realización de las fiestas de la carne.No obstante y a decir de García Jiménez, no puede hacer acuerdos con una autoridad electa.“Yo tengo que entenderme con el Alcalde; institucional en las relaciones institucionales, de acuerdos o convenios no podría firmar algo con alguien electo o alguien que todavía no concluye su etapa de elección”.En este sentido refirió que no tiene conocimiento si el Tribunal ya determinó la elección de ese municipio“Si no, no podría”, expresó al agregar que todo acuerdo se realiza con las autoridades y no con quien aún no asume el cargo.Por tanto, el titular del Ejecutivo dijo que se apoyará el Carnaval de Veracruz, “pero esas formas de que yo te doy dinero en efectivo y úsalo como quieras, esas ya no”.Dejó en claro que los acuerdos en lo “oscurito” con millones de por medio, diciendo una cantidad pero recibiendo otra, “se acabó, yo no le entro a eso, si se quedaron acostumbrados a eso, pues paso”.No obstante y como ya lo había mencionado con anterioridad, se apoyará el Carnaval con elementos de seguridad, protección civil y publicidad, eso independientemente de quién lo organice.También, Cuitláhuac García dejó en claro que su gobierno no tienen ningún interés económico en el evento, ya que el objetivo es que el Carnaval se realice y sirva para reactivar la economía, que se apoye a restauranteros y hoteleros, quienes esperan esas fechas para obtener algo de la derrama económica y con ello se ayuden en estos tiempos difíciles.“Entonces es muy bueno que se realice este carnaval, independientemente de quien esté en el Gobierno municipal, vamos a apoyar, pero no es de cheques en blanco, eso ya se acabó”Para finalizar, definió que existe la disposición para sentarse con las autoridades municipales y acordar cómo se les puede apoyar.