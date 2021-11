COPARMEX celebra la Miscelánea Fiscal 2022

La Miscelánea Fiscal 2022 es positiva y avalada por el sector empresarial, afirmó el integrante de la Comisión Fiscal de la COPARMEX, Fernando Treviño, quien resaltó que si bien implica mayor fiscalización para las empresas, también mejorará el cobro de impuestos.Anticipó que para el próximo año se estima el aumento entre el 7.5 y 10 por ciento en la recaudación fiscal del país, gracias a que implica mayor efectividad en los cobros."Con esta fiscalización van a ser más efectivos los cobros, van a estar más al pendiente de los contribuyentes y van a tener que pagar bien sus impuestos. La reforma tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, existen ciertos beneficios para los empresarios como es el Resico y tiene sus cosas malas porque ahora vamos a estar más fiscalizados".Reconoció que la fiscalización representa mayor control y revisión de las finanzas de las empresas y cuidado en sus contralorías, es positivo para las arcas del país.Asimismo, resaltó que forzosamente se requiere un contador para llevar las finanzas de las empresas."Aunque todos dicen que con la reforma no se necesita un contador, sí se necesita un contador porque no es tan sencillo para poder llevar un control interno de las facturas, comprobantes, para IVA no se cambia nada. Por la fiscalización, se requieren más controles internos".En el caso de las personas físicas, precisó que no implica grandes cambios.