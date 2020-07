COPARMEX en Orizaba pide atender reclamos del personal de Salud por COVID

El representante de la COPARMEX en Orizaba, Alejandro Zairick Morante, señaló que es importante que se dé respuesta a las necesidades del personal de Salud en todo el país, ante las constantes quejas en donde exhiben que no cuentan con lo más indispensable.



Recordó que tan sólo en Orizaba, en días pasados personal del IMSS se manifestó, dando a conocer graves carencias en insumos de prevención, con lo que esta gente, que constituye el primer frente de batalla contra la pandemia del COVID-19, se siente desprotegida y en riesgo.



Indicó que no es únicamente en este lugar en donde se ha dado a conocer esa situación, lo que hace ver que el Gobierno no ha tenido la sensibilidad de cuidar a su gente y son los que están pagando con sus vidas, además de poner en riesgo a sus familias.



Consideró que se trata de un tema delicado, ya que diariamente se conoce que un médico, una enfermera o un trabajador de salud está enfermo o incluso que ya falleció por el SARS-CoV-2 y si se debe a que las autoridades no están cumpliendo con la entrega del equipo necesario, sería una irresponsabilidad.



Agregó que ante esa situación, hay empresarios y sociedad civil que han unido esfuerzos para adquirir algunos insumos que se entregan a las instituciones de salud en un afán solidario y de agradecimiento por la labor que realizan en estos momentos.



Cabe recordar que desde hace unos días, personal del Hospital Regional de Río Blanco pidió el apoyo de la población para dotarlo de electrolitos, pues en cada cambio de turno de 12 horas el personal sale muy cansado, hambriento y deshidratado y el nosocomio no está proporcionando nada para hidratarlo.