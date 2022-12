COPARMEX pide al SAT prorrogar a octubre entrada en vigor de nueva facturación

El gremio patronal planteó extender a octubre de 2023, por lo menos la prórroga de la entrada en vigor de la carta porte y el CFDI 4.0, debido a las falta de información al respecto.“Para que las empresas del transporte, que son muchas en el Estado de Veracruz, tengan las reglas claras y sepan qué es lo que están haciendo” expresó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Juan Carlos Díaz Morante.A lo anterior, agregó la falta de desarrollo del software por parte de las empresas proveedoras de facturas y por lo tanto, “este tema está aún muy verde”, criticó.“De entrada, la prórroga de enero a marzo es un alivio, porque la gente no le está entendiendo, no hay cierta claridad, no están todavía bien los objetivos definidos y no hay una buena capacitación y entonces prevalece mucha confusión en el tema”.Urgió a una capacitación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las empresas emisoras de facturas con el CFDI 4.0, como a las transportistas en lo referente a la carta-porte.“Las empresas desarrolladoras de software ni siquiera están actualizadas y no saben el ‘llenado’ de la factura y es una de las principales confusiones” dijo.Observó que la prórroga de 90 días resulta insuficiente y por lo tanto, el dirigente patronal enfatizó en la necesidad de ampliar dicho plazo a seis o siete más para corregir errores y aclarar confusiones.Hay que recordar que el 28 de noviembre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura) 4.0 entrará en vigor después del 31 de marzo del 2023 para que las personas físicas y morales, puedan contar con el nombre, razón o denominación social, el código postal del domicilio fiscal y el uso del comprobante que exigen las disposiciones fiscales.El SAT proyectó que los CFDI 3.3 y 4.0 “convivieran” hasta el 31 de diciembre del 2022, pero Hacienda decidió ampliar esta prórroga el pasado lunes.