Cordobeses bajan guardia en torno al COVID-19; ignoran nuevas variantes

Cecilia Serrano Soval, regidora cuarta, encargada de la Comisión de Salud señaló que la ciudadanía sigue bajando la guardia en torno al COVID-19 sin tomar en cuenta las nuevas variantes y esto hace posible la llegada de una nueva ola del virus.Lamentó que la gente ya no evita el contacto entre ellos, no usa gel, ni cubrebocas, están haciendo caso omiso a las recomendaciones de las autoridades de salud."La población debe estar más involucrada en la prevención, pues el COVID-19 no se resuelve internándose en hospital, cuando ya van graves la gente corre y exige atención médica en el hospital, cuando no quiso prevenir la enfermedad".La edil, enfermera de profesión enfatizó que urge que la gente se obligue a no salir de casa y no baje la guardia.Criticó que siguen las fiestas patronales, ferias, bailes y otros festejos sin atender los protocolos de salud aun cuando hay riesgo de una cuarta ola de coronavirus en el país que podría llegar más rápido por las celebraciones navideñas.Serrano Soval reiteró que la ciudadanía ya hace caso omiso al llamado de las autoridades dejando atrás el cuidado de su salud.