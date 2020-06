Cordobeses “están bajando la guardia”; ya se reactivan por la "nueva normalidad"

Poco a poco, negocios regresan a la "nueva normalidad", hoy casi todos los comercios están abiertos, menos bares, cantinas y gimnasios.



Pese a que el municipio se encuentra en semáforo rojo con 370 casos positivos de COVID-19, ya hay más gente en calle.



"Están bajando la guardia y están saliendo sin cuidarse", señaló el director de Comercio, Maximino García Guzmán.



Explicó que los comercios que están abiertos deben cumplir con ciertos requisitos, como no permitir más de 10 personas adentro, tener gel antibacterial, no adultos mayores, niños, ni embarazadas, además de tener tapetes sanitizantes.



El uso de cubrebocas es obligatorio y además, se debe respetar la sana distancia.



Hizo énfasis en que el municipio sigue en semáforo rojo y no hay fecha para la apertura de bares y cantinas.