Cordobeses ignoran alertas; van a fiestas o parques durante pandemia: Salud Municipal

Debido al coronavirus, los focos rojos para el sector salud son los mercados, el transporte público y los bancos, informó el coordinador de Salud Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Israel Alejandro Lara Gutiérrez.



Recordó que Córdoba registra 70 defunciones y 856 casos positivos de COVID-19, por ello están reforzando las acciones para disminuir el riesgo de contagio.



Lara Gutiérrez destacó que los fines de semana realizan recorridos en salones de fiesta y campos de fútbol, exhortando a quienes estén ahí a retirarse a sus domicilios, aunque esto es un constante problema pues la ciudadanía hace caso omiso.



Mientras que en los bancos son los días de quincena donde hay más concentración de personas pues fueron cerradas las sucursales de municipios aledaños y es en Córdoba dónde llegan a realizar trámites y cobros.



En cuanto a los negocios, puntualizó que fueron notificados para que laboren en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con filtros sanitarios, uso obligatorio de cubre bocas y que no haya concentraciones de más de 10 personas.



Finalmente indicó que por parte de transporte público inició el operativo para verificar que los conductores de taxis y autobuses por el cubrebocas y no dejen subir a usuarios que no lo porten pues también es parte del cuidado de la salud.