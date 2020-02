Coro UV ofrece recital “Amores Cantados”, este miércoles

El Coro de la Universidad Veracruzana (UV), bajo la dirección de su titular Noel Josafat García Melo, presentará el recital “Amores cantados”, este miércoles 19 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en Radio UV, como parte de la programación artística que ofrece para todo público la Dirección General de Difusión Cultural.



El repertorio para esta audición está compuesto por temas de diversos géneros y épocas, dedicados al amor en sus múltiples expresiones, e incluye arreglos corales de textos de poetas como Octavio Paz, Garcilaso de la Vega, Federico García Lorca, Nicolás Guillén, así como canciones de Miguel Matamoros, Agustín Lara, John Lennon y Paul McCartney, entre otros temas.



En esta velada, el Coro Uuniversitario, que prepara la celebración de su 70 aniversario, interpretará también una selección de temas en diversos idiomas como cinco canciones hebreas de amor: “Temuná”, “Kalá Kallá”, “Lárov”, “Éyze shéleg” y “Rakút”, de Eric Whitacre e Hila Plitmann; “El Cavaller enamorat”, de Joan Manen Plaza, “La vie en rose” y “All you need is love”, de Lennon y McCartney.



La invitación para el recital “Amores cantados” del Coro de la UV, reconocido como uno de los mejores conjuntos corales del país, está abierta para todo público. No se lo pierda.