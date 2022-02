Coro UV presenta “La Voz Femenina y el Amor”, este miércoles, en Xalapa

Para este miércoles se programó, a las 19:00 horas, en una de las salas del Museo Rafael Guízar y Valencia, la presentación del Coro de la Universidad Veracruzana “La Voz Femenina y el Amor”, un programa a tono con el mes del amor y la amistad.“La Voz Femenina y el Amor. Inspiración universal” es el nombre de la charla, atinado complemento, que a partir de las 18:30 horas ofrecerá la cantante Monserrat Rodríguez, quien abordará el tema de la voz femenina y el amor.El Coro de la UV, que el año pasado celebró su septuagésimo aniversario, ofrecerá para esta ocasión un programa en el que presenta parte de su vasto repertorio. “En este concierto participan seis maestras, integrantes del Coro, que presentarán arias de ópera con obras de Brahms, Liszt y Mozart, entre otros”, indicó el maestro Noe Josafat García Melo, titular del grupo artístico universitario.Programa que inicia con “le nozze di Figaro”, de W.A. Mozart; continúa una pieza de Brahms, 4 Gesänge, op 43 I. von Ewiger liebe; De J. Massenet, Werther: Va laisse couler mes larmes; Rusalka: canción a la luna, de Dvorak; Samson et Dalila, de Camille Saint-Saëns; Carmen, de Bizzet; “Les Contes d´Hoffmann: Barcarola”, de Offenbach; y, para terminar The Ballad of Baby Doe: Sillow song, de Douglas Moore.“Lo atractivo del programa es que converge en la temática del amor. A tono con este mes de febrero, será un concierto variado en esta nuestra primera presentación ante el público, con todo el protocolo sanitario, que exige el uso de tapabocas para todo el público”, dijo el pianista potosino.El maestro García Melo adelantó que el mismo programa se ofrecerá en su presentación del próximo 26 de febrero, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Naolinco, con entrada libre para todo el mundo.Se espera que los trabajos de remodelación del asfalto de la calle de Juárez sean suspendidos durante la realización del concierto, permitiendo que el público asistente disfrute de las voces de este grupo artístico universitario.