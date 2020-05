Coronavirus abarca 121 municipios del Estado; otros 92 casos confirmados en 24 horas

Con 92 resultados confirmados más que el día de ayer viernes, este sábado los casos positivos a COVID-19 en Veracruz, ascienden a 2 mil 699, distribuidos en 121 municipios de la entidad; en Veracruz Puerto ya se rebasa el millar de confirmados; 358 pacientes han fallecido en 71 municipios del Estado.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado en el estado 6 mil 685 casos sospechosos; de los cuales 2,815 han sido negativos y 1 mil 171 aún se encuentran en investigación.



Los casos actuales se incrementan a 603 y son los que representan mayor probabilidad de transmitir la enfermedad, ya que son los casos positivos que iniciaron con los síntomas en las dos últimas semanas.



La zona centro continúa como la de mayor transmisión y se concentra en 27 localidades, donde se presenta el 91 por ciento de los casos positivos.



Veracruz 1,052, Coatzacoalcos 360, Poza Rica 239, Boca Del Río 144, Minatitlán 127; Tuxpan 56, Córdoba 43, Xalapa 42; Cosoleacaque 40; Medellín 38; Papantla 29; Coatzintla 27; Alvarado y Orizaba 26 cada una; Cosamaloapan 20; Tihuatlán 18; San Andrés y Nanchital 17 cada una; Tierra Blanca 16; Fortín y la Antigua 14 cada una; Martinez De la Torre y Perore 13 cada una; Las Choapas y Agua Dulce 12 cada una; Santiago Tuxtla, Acayucan y Jaltipan con 11 cada una.



Los casos confirmados restantes, corresponden a localidades de diferentes municipios de norte a sur del estado:



Emiliano Zapata 10; Ixtaczoquitlán, Manlio Fabio Altamirano, Misantla y Río Blanco 8; Amatlán de los Reyes, Ayahualulco, Coatepec, Isla, Lerdo de Tejada, Pueblo Viejo y Tlalixcoyan 6; Ángel R. Cabada, Cerro Azul, Pánuco, Soledad de Doblado, Tlacotalpan y Úrsulo Galván 5; Cazones, Cuitláhuac, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, José Azueta y Tantoyuca 4; Álamo, Coacoatzintla, Mariano Escobedo, Moloacán, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Sayula de Alemán y Tres Valles 3.



Con dos casos positivos: Acula, Atoyac, Banderilla, Chacaltianguis, Cotaxtla, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Maltrata, Naranjos, Nogales, Oluta, Oteapan, Paso del Macho, La Perla, Puente Nacional, San Rafael, Soledad Atzompa, Tamiahua, Tezonapa, Tlapacoyan, Uxpanapa y Yanga.



Y los municipios donde solo hay un caso positivo, son lo siguientes: Actopan, Acultzingo, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chalma, Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Coscomatepec, Filomeno Mata, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Juan Rodríguez Clara, Magdalena, Miahuatlán, Pajapan, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Juan Evangelista, Soconusco, Soteapan, Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Totutla y Vega de Alatorre.



Dulce María Espejo explicó que hasta el momento 1,359 pacientes confirmados se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria.



982 pacientes aún se encuentran en vigilancia y 358 han fallecido en 71 municipios del estado; con edades entre 31 y 100 años.



“La hipertensión, diabetes, y obesidad, entre otras, siguen predominando como padecimientos con los que ya cursaban estos pacientes, pero como ya hemos estado comentando en personas aparentemente sanas, si padecen COVID-19, también se pueden complicar y fallece”.



El número de fallecidos es el siguiente:



Veracruz 100, Coatzacoalcos 56, Poza Rica 41, Minatitlán 22, Boca del Río 10, Nanchital 7, Cosoleacaque y Tihuatlán 6; Coatzintla, Las Choapas y Medellín 5, Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla y Xalapa 4, Acayucan, Alvarado, Córdoba, Fortín, Papantla y Tierra Blanca 3, Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cazones, Emiliano Zapata, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Mariano Escobedo, Misantla, Orizaba, Pánuco, Sayula de Alemán y Tamiahua 2.



Con un fallecido, se registran los siguientes municipios: Amatitlán, La Antigua, Atzacan, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Catemaco, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Cuitláhuac, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ignacio de la Llave, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Moloacán, Naranjos, Nogales, Pajapan, Perote, Playa Vicente, Pueblo Viejo, San Rafael, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tepetlán, Tezonapa, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles, Tuxpan y Yanga.



“Insistimos no te expongas al contagio, si te enfermas no sabes si se te va a complicar o no, en cada persona es diferente la evolución de los síntomas; además puedes contagiar a tus familiares y amigos”, expuso.



La enfermedad, dijo, se ha presentado con mayor frecuencia en hombres, mismos que aportan el 62 por ciento, pero también se da en mujeres y en ambos sexos han ocurrido en los diferentes grupos de edad, desde 5 hasta 100 años, con una mediana de 49 años.



Destacó que de los casos que se estudian, en su mayoría, el resultado son positivos, por lo que la cueva continuará en ascenso.



“Depende de todos que frenemos este comportamiento y la curva sea menos pronunciada, para que cada vez sean menos los casos que se infecten; evitemos los movimientos de población al interior de lugares en donde se están dando los casos, y de estos hacia localidades en donde aún no los hay, así limitaremos el riesgo de infectarse y expandir la enfermedad”, finalizó Espejo Guevara.