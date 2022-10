Corporaciones policiacas en Coatzacoalcos no tienen tecnología, lamenta CANACINTRA

Aún hay deficiencia tecnológica en las Policías Estatal y Municipal, pues no tienen computadoras para poder hacer sus labores, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Emmanuel Peña Sánchez.Lamentó que ante la ola de violencia, las dependencias sigan sin estos apoyos que en la actualidad son de suma importancia para su labor.Asimismo, destacó que minimizar los hechos de violencia no ayuda en nada, pues la ciudad actualmente necesita acciones concretas para restablecer la paz y seguridad.“Yo creo que la responsabilidad de los medios de comunicación se debe asumir comunicando la realidad que está sucediendo, minimizar las cosas no nos lleva a ningún lado, lo que nos debe llevar a un lado es realmente aprovechar las mesas de seguridad para hacer acciones concretas”, dijo.Aseveró que no es posible que sigan sin funcionar las cámaras de seguridad y que incluso en los retenes solo se extorsione a los conductores, cuando están ahí para protegerlos.El líder empresarial mencionó que la estrategia debe ser contundente en el combate a la criminalidad en el puerto.“Nunca se debe de perder el diálogo y el respeto, pero eso no significa validar las responsabilidades que tienen los tres niveles de gobierno, empezando por el municipal, estatal y federal sobre temas que nos atañen a todos a nuestra comunidad”, finalizó.