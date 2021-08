Correcta, postura del Gobierno de regresar a clases presenciales: Evangélicos

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, respaldó el regreso a clases presenciales convocado por el Gobierno Federal para este 30 de agosto, aunque consideró que debe respetarse la decisión de cada padre de familia de enviar o no a sus hijos.



"El Gobierno está en su postura, creo que es la correcta. El Gobierno tiene que garantizarnos educación, seguridad y salud y en el tema de Educación, el Gobierno tiene que convocar a que no se puede perder el ciclo escolar, un año más pero también es una decisión de los padres si quieren o no enviar a sus hijos", manifestó en conferencia de prensa.



En palabras del líder religioso, los tutores de los alumnos tendrán que decidir y esa decisión debe ser respaldada, y no se debe excluir a ninguno de los niños.



"Si deciden que los niños no debe ir, deben ser tratados bien también, no excluir a nadie. Los padres deben tener la decisión que deberán tener, pero cada parte debe cumplir su función, somos corresponsables los padres, los maestros y las autoridades", puntualizó.



Trujillo Álvarez apuntó que ante la posibilidad de que la pandemia de COVID-19 se extienda por más tiempo, hay que aprender a vivir con la enfermedad y evitar que el confinamiento se extienda más.



"Toda la productividad que pueda tener un país puede causar una grave y más grave crisis. Tenemos que cuidar a nuestros niños, a nuestros ancianos, cuidarnos entre nosotros pero se entiende la postura del Gobierno de garantizar la educación, la seguridad y la salud", reiteró.



Por otro lado, destacó la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Xalapa, señalando que su administración está comprometida a apoyar a quienes resultaron afectados por el paso del huracán Grace.



Dijo que si bien es importante que se apoye a otros países como Cuba y Haití, ante las emergencias que están viviendo, es importante que se apoye a los veracruzanos y mexicanos en primer lugar.



"Las Iglesias Evangélicas estamos convocando a los feligreses a llevar víveres, a llevar ropa. Estamos juntando para ir a llevar a las colonias", afirmó al solicitar a López Obrador que revise la actuación que tuvo el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, luego de los estragos que causó el meteoro, así como sus casi cuatro años en el cargo.



"No lo vimos mojarse los pies, no lo vimos enlodarse. Sólo lo vimos en los centros de acopio, muy bañadito, muy limpiecito. Ya cuando vio al gobernador Cuitláhuac García Jiménez levantando la pala, ahí sí se sumó el Alcalde", criticó.