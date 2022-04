Corren al Jefe Inspectores de Comercio de Xalapa; lo investigan

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, dio a conocer que el jefe de Inspectores de Comercio, Gerardo de Jesús Flores, fue dado de baja y ya está bajo investigación, sin revelar el motivo por el cual fue despedido.En entrevista, acotó que están bajo un procedimiento administrativo similar también están otros cuatro trabajadores del área."Tenemos al jefe de inspectores que fue dado de baja por algunas irregularidades que cometió, no hubo necesidad de iniciar algún procedimiento", comentó en entrevista.Lo que significa que De Jesús Flores sólo duró tres meses al frente del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), pues fue cesado por "incumplir con su trabajo" pero se desconoce el motivo preciso."Él ya no trabaja para ningún área del Ayuntamiento, no se permitirá la corrupción y quien tenga alguna queja que me las señale y levantamos el acta", aseguró.Sobre el procedimiento administrativo de los cuatro inspectores, detalló que se inició porque "ellos mismos se señalaron", refrendando que en la Dirección de Desarrollo Económico no permitirán que se incurran en prácticas irregulares."Los tenemos ahorita en procedimiento administrativo, ya pronto les daré a conocer cuál fue la sanción correspondiente de cada uno", refirió Romero Gutiérrez.Expuso que realizarán las investigaciones correspondientes, por lo que el extitular no podrá estar laborando en ninguna otra área de la Alcaldía de Xalapa.