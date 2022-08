Don Francisco, quien sufre de discapacidad al no tener su pierna derecha, estuvo 8 años pidiendo dádivas en la acera junto a la Catedral de la ciudad Veracruz. Ahora, asegura fue “corrido” del sitio por personal del Ayuntamiento pues le dijeron que daba mal aspecto al sitio.Explicó que este miércoles intentó ponerse nuevamente el mismo lugar, pero le dijeron que ya no se podía.Sobre compañeros que también pedían ayuda a la gente, comentó que “cada quien agarró por su lado”.Por su parte, para evitase problemas no volverá a intentar postrarse en su lugar habitual de sus últimos casi 8 años.Francisco quien aparenta cerca de 60 años y se apoya con muletas para caminar, se ubica pidiendo limosna sobre el suelo de la avenida Independencia, esquina con Mario Molina, cruzando la calle de la Catedral.