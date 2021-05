Corrupción en Poder Judicial de Veracruz: investigan a jueces y personal

Magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revelaron que unos 200 empleados del Poder Judicial de Veracruz, entre jueces, auxiliares, oficiales y personal, han sido señalados por presunta corrupción o diversas anomalías, lo que actualmente se investiga.



Según explicaron, el año pasado más hubo denuncias contra 100 integrantes del Poder y en lo que va de 2021 llevan un cifra similar.



"No sólo existe un proceso administrativo, hay varios atendiendo al derecho de audiencia, para que se investigue de manera correcta y a fondo. Se están en todo caso tramitando todos aquellos asuntos que tengan que ver con corrupción o mala aplicación de ley. El año pasado se registraron más de 100, hoy estamos más o menos por esa cantidad. Hay jueces, auxiliares, oficiales, todos del Poder Judicial", dijo el magistrado Esteban Martínez Vázquez, integrante del Consejo de la Judicatura.



Aseguró que por estas indagatorias ha habido amonestaciones y hasta destitución de jueces.



Martínez Vázquez dijo que trabajan para garantizar que estas malas prácticas ya no se susciten, implementando procedimientos administrativos sancionadores, aunque tardan hasta 5 meses.



"Estas malas prácticas no las vamos a permitir a través de un procedimiento administrativo sancionador, donde se borren este tipo de circunstancias al servidor público, se desahoga su derecho de audiencia y en su momento se procede a resolver. Estamos hablando de un aproximado de temporalidad de 4 a 5 meses", concluyó.