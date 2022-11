Corruptos tienen “muchas amistades” en la Justicia federal, acusa Gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, nuevamente hizo público su desacuerdo con las determinaciones de jueces federales, quienes supuestamente facilitan los amparos a presuntos delincuentes.El mandatario se refirió a la jueza María León Linarte del Juzgado 15 de Distrito, quien, a su decir, benefició al exsubsecretario de Finanzas en la era yunista, Bernardo “N” —señalado de presuntos hechos de corrupción—, ordenando que se repita su audiencia ante un Juez local, pero ahora con beneficios para el imputado.Durante la conferencia de prensa de este jueves desde Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, el mandatario acusó que este tipo de amparos evitan se pueda hacer justicia, por lo que llamó a “transformar” el Poder Judicial de la Federación.Asimismo, criticó que personas señaladas de corrupción tengan “muchas amistades en el nivel federal de justicia”.“Mi desacuerdo con algunos jueces federales, que ordenan repetir audiencias con beneficios a presuntos responsables de delitos, es lamentable que suceda así, porque resultan muy garantistas, es extraño, qué pudientes, que personas de las administraciones anteriores que tienen muchos recursos o muchas amistades, porque de inmediato lanzan que se repita una audiencia y le dicen al juez, ya no puedes variar nada. Pensamos que eso es un exceso; sin dejar la jurisdicción del Juez de Control, es un exceso en prejuicio de la justicia”, señaló.Por ello, comentó que es oportuno que la población tenga conocimiento de estas acciones, mismas que definió como “prácticas comunes” que se realizaban en pasadas administraciones y que ahora en la administración emanada de la Cuarta Transformación se buscan eliminar.“La jueza María León Linarte del Juzgado 15 de Distrito en beneficio de Bernardo N, ex subsecretario de finanzas de la administración anterior, vamos a estar muy atentos.Que sepa la gente que a nivel federal hay jueces que se exceden. Por eso no hay justicia, sospechamos que hay complicidades. Todavía hay gente que no ha entendido y se resiste a transformar, bloque la justicia”, reiteró.El gobernador advirtió que estas irregularidades deben desaparecer, pues este es el objetivo de lograr una “verdadera transformación”, que es lo que espera la población y por lo que votó hace cuatro años, apoyando a un nuevo gobierno, aseveró.“No se puede momentáneamente, el pueblo lo va a entender y el pueblo organizado no lo para nadie, va por la transformación completa, no medias tintas, esta transformación queremos que sea profunda, fueron 30 años o más de soportar a este régimen”, finalizó el titular del ejecutivo.