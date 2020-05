Cortejo fúnebre con decenas de personas pasó por el Centro de Alvarado

Este miércoles, se llevó a cabo un recorrido funerario a lo largo de la zona Centro de Alvarado, lo que ocasionó la congregación de personas pese a las peticiones por parte del Gobierno Federal de evitar salir en caso de no ser necesario.



Fue alrededor de las 9:00 horas, cuando se observó esta escena con decenas de personas formadas detrás de un ataúd cargado por familiares del difunto, quienes caminaron por varias calles de la zona.



"Enterraron a un señor, no falleció de COVID-19 pero fue un montón de gente la que recorrió toda la cabecera municipal en el sepelio, sin aplicar la sana distancia y muchos no traían cubrebocas", señaló un testigo, quien prefirió omitir su nombre.



Esta situación, si bien es tradicional en la zona, alarmó a la sociedad alvaradeña, quien consideró que las autoridades municipales deberían hacer algo para evitar que este tipo de eventos continúen, por lo menos durante la contigencia.