Coscomatepec aprovecha la pandemia para embellecer atractivos turísticos

El pueblo mágico de Coscomatepec aprovechó la pandemia originada por el virus Sars-Cov-2 que ocasiona la enfermedad respiratoria por COVID-19, para embellecer el municipio y recibir a los turistas con un pueblo renovado y con mayores atracciones para disfrutar, así lo dio a conocer Yesica Castro, Directora de Turismo e Imagen municipal.“Estamos trabajando en un plan para reactivar el turismo. Durante la pandemia nos pusimos las pilas y se pintaron las fachadas del primer cuadro de la ciudad, para que cuando la gente regrese vea un cambio en el municipio”, expresó.Dijo que también se renovaron los letreros de los comercios y se está trabajando en el cambio de servicios de forma aérea a subterránea; se están capacitando a guías de turista, “en el área seguimos en constante trabajo obviamente con las medidas adecuadas por la pandemia y manteniendo la sana distancia”.Yesica Castro comentó que el alcalde Serafín González Saavedra está preocupado y ocupado en realizar planes de trabajo que contribuyan en la elaboración de cadenas productivas en el municipio.Yésica Castro, quien es Licenciada en Diseño y Comunicación Visual, expresó que el Parque Cosco es el proyecto más ambicioso del Pueblo Mágico de Coscomatepec, el cual busca detonar la economía y el desarrollo turístico, a fin de generar más empleos en el municipio.Comentó que este es un proyecto muy ambicioso ya que se trata de un parque temático que contará con infinidad de actividades y atracciones para diversión y entretenimiento de los visitantes.“Contará con talleres de la elaboración de puros, panadería, talabartería, un área de restaurante como un área gastronómica en donde se resaltará la gastronomía de Coscomatepec, helados, una granja de convivencia con animales de la región para que los niños del municipio puedan convivir con ellos y se conozcan los animales endémicos de la región”.Expresó que en el pueblo mágico “tenemos todo eso preparado para empezar a hacer que la gente voltee a ver Coscomatepec y poco a poco vayamos saliendo de esta situación”.Señaló que el Parque Cosco está planeado para abrir sus puertas en el mes de diciembre o enero, “esperamos que un poquito antes podamos dar la noticia e invitarlos para que nos acompañen a la inauguración. Pero más o menos en diciembre es la fecha, ya estamos en las juntas y demás para afinar los últimos detalles y comenzar a generar los empleos y capacitación de la gente del municipio para que tengamos la manera de salir adelante de todo esto”.La directora de Turismo Municipal reconoció que la pandemia por Covid-19 es un problema de salud con un impacto económico y social tremendo que afectó a todos en Coscomatepec sobre todo a los artesanos, comerciantes, tour operadores, industria restaurantera y hotelera, “afectó bastante, es un hecho que dejamos de recibir la afluencia que regularmente se recibe y eso afectó bastante a todos nos afectó”.Además dijo que la Administración Pública Municipal también resultó afectada ya que estaban estrenando tres productos turísticos que habían tenido buena aceptación por parte del turista y de la gente del municipio que son el Festival de la Identidad, Fiestas de Todos Santos y Reto Bravo.“La verdad es que ya no se pudieron llevar a cabo y eso también al final de todo resulta en un impacto económico para artesanos, para la gastronomía, para hoteleros, para comerciantes, para todos, porque son fechas en las que estábamos acostumbrados a llenar los hoteles y pues bueno este año no se pudo llevar a cabo”Dijo que en Coscomatepec los turistas pueden alojarse en el Rancho Santa Bárbara, Posada del Emperador, Hotel Plaza Real, Hotel San Antonio, sin embargo se trabaja para evitar el cierre definitivo de otro de los hoteles.“Dentro de las afectaciones, acaba de cerrar un quinto hotel, ahorita tenemos 4 pero ya estamos con miras a que eso cambie”, expresó, al tiempo de recordar que también existen tres autohoteles en servicio alrededor del municipio a no más de medio kilómetro de la ciudad.Yesica Castro dijo que con responsabilidad social, al iniciar la pandemia se le pidió a los tour operadores que dejaran de ofertar momentáneamente los servicios “pero como tenemos la principal entrada Pico de Orizaba mucha gente viene de otros países, de la Ciudad de México, de Xalapa y entonces para evitar que en un inicio llegue de manera rápida el virus al municipio, de entrada se les pidió detener actividades; poco a poco se han ido activando pero aún no están en su totalidad funcionando al 100 por ciento”.Además comentó debido a la baja afluencia turística los operadores turísticos han tenido que prescindir de los servicios de empleados a fin de continuar con el mantenimiento de sus instalaciones.“Hace poco visitaba Tonalli, Agroecología, que es una parte de bosque de niebla, que tiene senderismo, que hace algunas actividades de recreación y me comentaba don Víctor que la verdad tuvo que cesar las actividades e incluso tuvo que darle las gracias a dos o tres de sus colaboradores porque no tenían la capacidad para sustentar el proyecto”.Sin embargo, conforme lo permite el semáforo epidemiológico, se trabaja con la recepción de grupos de turistas con los cuales se les puede hacer promoción para que la gente los visite.“Quinta San Antonio también fue uno de los lugares que cesó actividades, las personas que van al volcán, los tour operadores que van al volcán también vieron una baja en sus rutas, en su actividad cotidiana, si hubo bastante afectación, la gente dejó de venir, básicamente si fue cerca de un mes que sí se detuvieron las actividades turísticas”.El Gobierno Municipal de Coscomatepec ha buscado apoyar a los artesanos y comerciantes de la región a través de la promoción de sus productos y su elaboración redes sociales y en la página web Coscomatepec Pueblo Mágico.Además dijo que en coordinación con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Social, se les brindó un apoyo económico a fin de apoyarlos para que puedan hacer frente al confinamiento que se ha generado por la pandemia.“Bueno también hay reuniones con ellos y vamos saliendo adelante con el trabajo, el Alcalde en este momento les dijo que los va a poyar y estamos trabajando de esta forma para darles el apoyo pero sí ha sido complicado”.La directora de Turismo Municipal expresó que con el semáforo epidemiológico en naranja, se ha permitido comenzar a recibir turistas en la región, no al 100 por ciento y atendiendo la recomendación de recibir grupos pequeños que se están empezando a canalizar con los tour operadores y con algunos guías de turista.“La gente aún no se anima a viajar y nosotros también procuramos mantener las medidas y atendemos a pequeños grupos con las medidas necesarias y estamos en constante comunicación con tour operadores y guías”.Además, en materia de promoción turística se trabaja en coordinación con Sectur, “ahorita nos pidieron la colaboración como pueblo mágico, para entrar en un programa que se llama el Galardón Veracruzano, para apoyar a lo mejor de Veracruz y también siempre nos toman en cuenta para ese tipo de cuestiones y en el apoyo de promoción turística siempre estamos en contacto por medio de reuniones a través de zoom para activar esto a través de estrategias de promoción”.“Visiten Coscomatepec, la verdad que está quedando muy bonito, Parque Cosco pinta para ser un detonador del desarrollo económico y turístico del municipio”, finalizó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund