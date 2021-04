COVID atiborra consultorios de farmacias; hacen chamba de Gobierno

Marcos Antonio Martínez García, médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", afirmó que las farmacias particulares donde se ofrecen consultas médicas a bajo costo son los espacios que más casos reportan de personas positivas de Coronavirus.



"A los consultorios las farmacias, que no puedo decir el nombre, es donde más casos llegan, de hecho, ¿por qué creen que la profesión médica se ha desvirtualizado tanto? Porque las farmacias, estas cadenas, han hecho que el médico tenga que regalar su trabajo".



Criticó que a los doctores de estos consultorios no se les dé el equipo necesario cuando son los que están trabajando por el Gobierno.



"Estos médicos le están resolviendo el problema al Gobierno. En el Sector Salud no se dan abasto, no hay citas y corren a las farmacias. En estos lugares desahogamos la consulta general de todo el país".



Tras más de un año de pandemia, lamentó que la gente siga sin cuidarse y no tomen en cuenta el trabajo que están realizando los médicos.



Además, dijo que a los internos de medicina no se les está dando el pago que deberían, pues sólo alcanzan los mil pesos quincenales, cuando a los jóvenes adheridos a los Programas Sociales se les otorgue una beca de casi 9 mil pesos al mes.