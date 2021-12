COVID desenmascaró problemas financieros, políticos, sociales del mundo: Ministro

Los problemas como la miseria, crisis en plural, económica, financiera, medioambiental, social, política, ética moral, ya existían en el mundo pero lo que vino a hacer el COVID-19 sólo fue desenmascararlos, manifestó Gregorio de Jesús Montero, viceministro de Reforma y Modernización del Estado del Ministerio de Administración Pública República Dominicana.Entrevistado durante el evento del XIII Congreso Iberoamericano de Municipalistas, expresó "antes del COVID-19 ya había problemas serios. Si analizamos las razones por las que se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2015 y la consecuente agenda 2030, no hay duda de que vamos a concluir que veníamos de serios problemas".Resaltó que antes de la llegada del Coronavirus, la realidad evidenciaba la existencia de situaciones como crisis plural, económica, financiera, medioambiental, social, política, ética moral."Y entonces viene el Coronavirus y nos desenmascara y nos coloca en esta disyuntiva terrible ante esta crisis sanitaria y digo que el COVID-19 nos desenmascara, porque no me queda la menor duda de que esta pandemia ha puesto en evidencia miserias que ya teníamos ahí: debilidad institucional, incapacidad del Estado en las administraciones públicas para hacer frente a problemas estructurales y también emergentes".Añadió que la falta de solidaridad ya estaba entre nosotros pero ahora debemos enfrentar estas crisis sin fracasar, pues el fracaso pone en riesgo la sobrevivencia de la especie humana sobre la faz de la tierra."Por eso se tiene que actuar con gallardía. Hay que desafiar los problemas y tenemos que construir modelos de gestión pública que, desde una perspectiva técnica y científica, nos permitan enfrentar con éxito los desafíos que se tienen. Tenemos que ser críticos pero sobre todo en Latinoamérica".