COVID en escuelas de Veracruz “no es ningún rumor”

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA), Eliseo Islas Chagoya, afirmó que el miedo de los docentes a contraer el COVID-19 con el regreso a clases presenciales y los contagios que ya se han dado, no son rumores, sino una realidad.“Hay mucho miedo, la verdad quiero decir que no son rumores, no es ningún rumor, es una realidad, creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver pero en ese sentido hay muchos docentes que se han contagiado desde el proceso de inscripciones del motivo de regreso a clases”, dijo en entrevista.Al ser cuestionado sobre las declaraciones del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, sobre que los contagios en las escuelas sólo eran rumores, Islas Chagoya dijo que la organización sindical que dirige realizó un instrumento en la Entidad y éste da cuenta de la realidad que se vive con la apertura de los planteles.Por ello pidió al Gobierno del Estado y al Presidente de la República que ya liberen las vacunas contra el Coronavirus para menores de edad y que sea responsabilidad de los padres de familia inmunizar a los niños y a los adolescentes.“De acuerdo con lo que a nosotros nos ha arrojado, han estado en proceso de infección de COVID-19 desde hace año y medio aproximadamente 60 personas. En las últimas semanas con el retorno a clases, solamente han sido ocho pero finalmente no importa la cantidad, sino que preservemos la vida de cada uno de los profesores, de los niños, de los jóvenes del personal administrativo, inclusive de las propias personas que van a la SEV”, manifestó.Detalló que en el área de Recursos Humanos de la Secretaría, los contagios han sido más frecuentes, debido al constante contacto que tienen con las personas que acuden a realizar trámites administrativos.El líder sindical aseguró que cuando se ha detectado un caso positivo, se han cerrado las escuelas, se han aplicado las cuarentenas y aislamiento y los infectados han sido atendidos en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien les expide una incapacidad de 14 días.“Y después tienen un protocolo de sanación también en su casa y en ese sentido la autoridad educativa ha sido respetuosa hasta ahorita de los convenios que tenemos con los sindicatos”, aseguró.Además, negó que el 70% de las escuelas hayan regresado a las clases presenciales, como presumió el Gobierno Estatal, cuando la información que tienen es que sólo el 30% lo hizo.“No sé de dónde sacan el dato, nosotros aplicamos un instrumento en el Estado de Veracruz y nos arroja precisamente que fue un 30% de escuelas y claro, cada vez más niños y profesores están incursionando al regreso a clases”, expresó.