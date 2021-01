COVID sigue al alza en Veracruz, suman otros 367 casos y 44 muertes

De los 95 mil 72 casos estudiados en el Estado de Veracruz desde el inicio de la pandemia, 47 mil 821 han dado positivos a COVID-19, 367 en las últimas 24 horas, dio a conocer la jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara.



En conferencia de prensa, apuntó que mil 405 se consideran actuales y representan a los enfermos que tienen su padecimiento activo y pueden infectar a otras personas con las que tengan contacto si no toman sus medidas de protección básicas.



Expresó que hasta el momento 35 mil 877 casos analizados han dado negativos y 11 mil 374 permanecen como sospechosos y debido a las severas complicaciones que presentaban, 6 mil 753 pacientes han fallecido en 191 municipios, 44 desde ayer miércoles.



Zona centro



Veracruz suma ahora 10,047 casos; Xalapa 3,330; Orizaba 2,825; Córdoba 2,602; Boca del Río 1,184; Río Blanco 844; Fortín 825; Ixtaczoquitlán 663; La Antigua 621; Nogales 542; Medellín 508; Camerino Z. Mendoza 372; Alvarado 351; Mariano Escobedo 348; Coatepec 346; Perote 289; Úrsulo Galván 285; Emiliano Zapata 245; Ixhuatlancillo 221; Amatlán de Los Reyes 183; Puente Nacional 174; Zongolica 174; Paso de Ovejas 160 y Actopan 118.



Zona sur



Coatzacoalcos reporta ya 2,793 casos positivos; Minatitlán 1,426; Cosamaloapan 888; San Andrés Tuxtla 521; Cosoleacaque 500; Tierra Blanca 357; Tres Valles 246; Nanchital 234; Agua Dulce 200; Lerdo de Tejada 172; Jáltipan 152; Ángel R. Cabada 133; Isla 114 y José Azueta 103.



Zona norte



Poza Rica acumula 3,057 casos; Tuxpan 1,469; Pánuco 715; Papantla 598; Martínez de La Torre 595; Coatzintla 437; Tihuatlán 361; Álamo Temapache 195; Pueblo Viejo 140; Misantla 120 y Tantoyuca 109.



La funcionaria de la Secretaría de Salud recordó que hay personas que se infectan y no reportan ningún síntoma; es decir, son asintomáticos; sin embargo pueden transmitir el coronavirus a otras personas.



También dijo que los más de los 30 mil pacientes con cuadros leves o moderados, que no requirieron hospitalización, el 52% eran hombres y 48 % mujeres; y aunque los casos han ocurrido en todos los grupos de edad, el mayor número de estos casos involucra adultos jóvenes.



Sobre los casos manejados en forma ambulatoria, expuso que los síntomas se pueden confundir con una gripe, una infección intestinal; o algunos otros como la pérdida del olfato o del gusto; “pero los datos de alarma como el dolor de pecho, la dificultad respiratoria, ocurrieron en menor proporción y en forma menos severa, por lo que no ameritaron hospitalización”.