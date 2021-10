Creadores argentinos hablarán sobre proyecto “Proporción y Raíz”

En el marco del proyecto escultórico “Proporción y Raíz”, este jueves 7 de octubre habrá un conversatorio en torno de diferentes temas artísticos. La cita es en el Jardín de las Esculturas de esta Capital, ubicado en Murillo Vidal S/N, en punto de las 18:00 horas.El conversatorio contará con la participación de los curadores de arte Rafael Toriz y Galel Maidana; también participarán el artista plástico argentino Vicente Grondona y sus asistentes, Violeta Durand y Sigfrido Scuticchio, quienes se encuentran desarrollando una estancia de creación en la que desarrollan tres obras artísticas de mediano formato que serán expuestas más adelante.El proyecto escultórico “Proporción y Raíz” representa una oportunidad no sólo para quienes conocen y disfrutan del arte tridimensional, sino también para todos aquellos interesados a quienes la curiosidad les motiva y buscan presenciar el arte de otras partes del continente, como Argentina, cuyos representantes contarán algunas de sus experiencias.A propósito del proyecto, Rafael Toriz comentó que “en tiempos en los que los movimientos artísticos internacionales se encuentran atravesados por la experiencia digital, ‘Proporción y Raíz’ propone un movimiento hacia la conformación de tejido cultural material, real y concreto entre Sudamérica y México”.También agregó que “esta muestra en movimiento no sólo transporta y emplaza obra ya realizada, también produce obras junto con algunos de los artistas in situ, que en este caso se desplazan de Sur a Norte para trabajar con materiales locales y dejar su marca en el país, remozando el vínculo artístico y simbólico que, a la manera del sendero del jaguar, recorre toda América Latina en su contrastante complejidad”, en opinión de los curadores.