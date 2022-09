Crean Instituto para los Derechos de Personas con Discapacidad, en Xalapa

A poco más de mes y medio de creado el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, ya se integró el Instituto para los Derechos y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.Al manifestar lo anterior, Ingram Vallines, diputada presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, adelantó que, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal del próximo año, se contemplará una partida exclusiva para dicho Instituto.“Tenemos una Ley en la materia, pero la noticia es que no se asignan recursos y toda política pública que no va acompañada de recursos es pura demagogia”.Señaló que es necesario tener un presupuesto para el correcto funcionamiento del Instituto, sobre todo, porque se requiere invertir en infraestructura física, como los semáforos auditivos, placas en braille, transporte público adaptado, edificios públicos amigables para todos, entre diversas acciones, principalmente.No obstante, expuso que apenas se están dando los primeros pasos para generar condiciones dignas a favor del millón 542 mil 272 veracruzanos y veracruzanas que tienen alguna discapacidad.“Esto no es tarea solo del gobierno y de los representantes populares, sino también de la sociedad. Se avanza mucho respetando los derechos de los demás, como, por ejemplo, no estacionándonos en los lugares para discapacitados ni obstruyendo las rampas”.En ese sentido, expuso que el objetivo del Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, es generar políticas públicas que arrojen beneficios para ese grupo de la sociedad.