Crear Instituto para atender a Discapacitados en Xalapa requiere modificar Ley Orgánica

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, adelantó que presentará ante el Cabildo la propuesta para solicitarle al Congreso del Estado que modifique la Ley Orgánica del municipio Libre y con ello, estar en posibilidades de crear el Instituto Municipal para la Atención de las Personas con Discapacidad.Y es que explicó que no es posible constituir una nueva área dentro del Gobierno de la ciudad, si primero no se hacen las adecuaciones legales."Lo vamos a proponer en Cabildo, para que tenga solidez, hacer el cambio de la Ley Orgánica por parte del Congreso del Estado porque así nada más no lo podemos instalar. Vamos a solicitar al Congreso su anuencia y una vez que ellos nos lo aprueben (se creará)", prometió el munícipe.Ante los ediles, ciudadanos que participaron en la sesión de Cabildo Abierto, funcionarios municipales y público en general, Ahued Bardahuil aseguró que hay un consenso general de los integrantes de la Comuna hacia este asunto."Pronto se presentará el punto ante este Cabildo atendiendo la solicitud de cientos de ciudadanos xalapeños. No lo hacemos por quedar bien, lo hacemos por obligación moral, por tomar esto con seriedad. Esto no es una participación de reflectores, sería muy ofensivo", externó.Ricardo Ahued destacó que a pesar de tener diferentes visiones políticas, los ediles tienen una sola visión en cuanto a Xalapa y sus ciudadanos: "Servir con mucho respeto"."Lo vamos a lograr y váyanse tranquilos que vamos a lograr la tarea que nos están pidiendo, pronto presentaremos al Cabildo la iniciativa para que se vaya al Congreso", reafirmó.